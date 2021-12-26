Sezai Karakoç vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında anıldı.

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Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen etkinlik Şehzadebaşı Camisi'nde kılınan sabah namazıyla başladı.

Namazın ardından, Karakoç'un Şehzadebaşı Camisi haziresinde yer alan kabrinin başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan ve yazar Recep Garip'in konuşma yaptığı anma etkinliğine, Sezai Karakoç'un dostları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda genç katıldı.