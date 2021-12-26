Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çarkı bozup milleti hedefine ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefine hızla ilerlediklerini belirterek, "Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, gündeme ilişkin konularda mesajlar verdi. AK Parti teşkilatlarına sahaya inin mesajı verdi, bedediye başkanlarına hayvan barınakları çağrısını yineledi.

Kılıçdaroğlu'nun tartışılan vaadlerine tepki gösteren Erdoğan, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız." dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"İstanbul'u sevmek tüm insanlığı sevmektir"

"İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir. İstanbul'u sevmek demek her rengiyle, inancıyla tüm insanlığı sevmek demektir.

Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir.

İstanbul'un 1453 yılındaki fethi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması bizim için çok kıymetlidir.

"Sevdası olmayanın öfkesi olmaz"

Verdiğimiz mücadele, Gezi olaylarında zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı. Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır.

AK Parti Arnavutköy ilçe teşkilatından bir kadının hikayesini anlattı

Bir hanım kardeşimiz son cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde her gün akşam işinden çıktıktan sonra partiye gelip geç saatlere kadar, çalışmalara katılıyor. Bu arada kanser hastası olan babasının durumu ağırlaşıyor. kendisi bu zor günlerinde babasının yanında olması gerektiği düşüncesiyle bir gün işten çıktıktan sonra teşkilata gitmeyip evde kalıyor. Babası, evladını evde görünce niye partiye gitmediğini soruyor. Hanım kardeşimiz de babasına kendisiyle vakit geçirmek istediği için böyle yaptığını söylüyor. Bunun üzerine babası, 'Benim hastalığımın dönüşü yok, vatan babadan önemlidir, senin yerin benim yanım değil, görevinin başıdır. Sana hakkım sonuna kadar helaldir. Sen git partideki çalışmalarını yürüt' diyor. Ertesi gün de Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Evet bu dava işte böyle bir davadır. İnsanların kendi canlarından bile aziz bildikleri, önde tuttukları bir davadır. İşte bunun için bu davada bencilliğe yer olmaz."

"Bu davada ihanete yer olmaz"

Bu dava işte böyle bir davadır. Bu nedenle bu davada bencilliğe, kibre, nobranlığa, ihanete yer olmaz diyoruz. Hesabi değil, hasbi insanların omuzlarında yükselene bu davayı ileriye taşıyarak 2023'e de 2053'e de zaferle ulaştırmak bizlerin sorumluluğudur.

İlçe bankanları her bir üyesine ulaşacak

İstanbul'daki 34 bin 24 sandık için, 166 bin arkadaşımız görevli. İlçe başkanlarımız her bir üyesine ulaşacak. Her vatandaşımızın gönlünü kazanmamızı hedefleyen görüşmeler devam edecek.

"Hayvan barınaklarını ihmal etmeyin"

39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu barınaklarla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını unutmayınız. Ağaçlardaki meyveler, o meyvelerden hayvanların gelip nasiplenmesini temin ediyorlardı.

Asiye'nin sağlık durumu

Dün kızımız Asiye, pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu ama nasıl o köpekler kızımızı paramparça etti. Aradık babamızı hemen ve ambulans uçakla kızımız Asiye'yi Antalya'ya gönderdik ve tedavisi devam ediyor.

"Bay Kemal senin bunlara gücün yetmez"

Eğitimde, sağlıkta gerekli adımları attık. Şehir hastanelerini kurduk. 3 ayda Atatürk Havalimanı’nda 1006 odalı hastaneyi yaptık. Aynı şekilde Anadolu yakasında da yaptık. Bay Kemal senin gücün bunlara yetmez. Bunlar da yalan, afedersiniz hâl binasını hastane olarak takdim edecek kadar bunlar yalancı. Sonra bakıldı ki öyle bir hastane yok.

"Belediyenin borcunu 61 milyar liraya çıkardılar"

CHP belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkarıp terörle bağlantılı 45 bin kişiyi işe aldı. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı? Belediyenin borcunu 61 milyar liraya çıkardılar. Bunlar hayatı yalan. Çiftçiye yalan sölüyorlar, esnafa yalan söylüyorlar. İstanbul'a yalan söylüyorlar.

En büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefi

AK Parti Dönemi'nde doğmuş nesil, eski Türkiye'yi bilmediği için sahip oldukları imkanları geçmiş ile mukayese edemiyor. Yaptıklarımızı bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz. Yeni ekonomi programımızla Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefine hızla ilerliyoruz.

Faiz mesajı

Kurdaki spekülatif hareketler, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak gayesi taşıyor. Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız.