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Fenerbahçe Beko'da şok! Vesely ve De Colo'nun parkeden uzak kalacakları süre açıklandı

Fenerbahçe Beko'da şok! Vesely ve De Colo'nun parkeden uzak kalacakları süre açıklandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle oynadığı maçta sakatlanan Jan Vesely'nin 6 hafta, Nando de Colo'nun da 8-10 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Jan Vesely'nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluştuğu, Nando de Colo'nun ise sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana geldiği belirtilerek, "Sporcularımızın sahalara dönüş süreleri Vesely için 6 hafta, De Colo için ise 8-10 hafta olarak öngörülmektedir." denildi.

Oyuncuların sağlık durumuyla ilgili gerekli bilgilendirmelerin ilerleyen günlerde yeniden yapılacağı aktarıldı.

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