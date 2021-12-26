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Eski Ulaştırma Bakanı MHP'li Oktay Vural’ın mutlu günü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski Ulaştırma Bakanı MHP'li Oktay Vural’ın mutlu günü

MHP eski Grup Başkanvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural’ın oğlu Oğuz Vural evliliğe ilk adımını attı.

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Oktay Vural’ın oğlu Oğuz Vural Türk Eğitim- Sen Karabük Şube Başkanı Ahmet Turgut Kurtoğlu’nun kızı Atkaracalar Kaymakamı Kübra Kurtoğlu ile sade bir nişan merasimiyle evliliğe ilk adımını attı.

Safranbolu’da bir otelde düzenlenen törene, Kurtoğlu ve Vural ailelerinin yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar ile davetliler katıldı.

Milletvekili Niyazi Güneş’in duasının ardından genç çiftlerin yüzüklerinin kurdele kesiminden sonra duygularını ifade eden Oktay Vural, Ahmet Turgut Kurtoğlu ve ailesini tanımaktan şeref duyduğunu ifade ederek, “Oğlum Oğuz ve sevgili Kübra’nın sevgiyle başladıkları bu günde aile ve akrabalar yegane hazinemizdir. Bu sevgi hazinesi hiç tükenmesin. İnşallah tamamını erdirsin. Bu mutlu günümüzü paylaştığınız için tüm misafirlerimize teşekkür ederiz” dedi.

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