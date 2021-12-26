Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş' e doku nakledildi

GAZİANTEP'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doku nakli ameliyatı tamamlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyat öncesinde Asiye'nin babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü.

Abone ol

TÜRKİYE'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ameliyatını gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile Asiye Ateş'e kalçadan alınan doku nakledildi.

Ameliyat öncesinde Asiye'nin babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin" ifadelerini kullanmıştı.

Kalçadan alınan doku nakledildi

Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyatın gayet iyi geçtiğini belirterek, "Bu ameliyat fonksiyonel, hayati risklerini azaltmak için yapıldı. Önemli bir ameliyattı, açık dokuları kapatmak için yapıldı. İlk seans ameliyatıydı, güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi, yoğun bakımda izleniyor. Birkaç güne kadar inşallah yoğun bakımdan çıkar. Bu dokular sırtından ve bacağından alındı. İkinci operasyon baya öngörülemez. Esas bu önemliydi. Bundan sonradakiler biraz daha düzeltmeyle ilgili ama bu önemli bir ameliyattı. Daha başka sorunları var onları çözmeye çalışacağız" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, sürecin yakından takip edildiğini ifade ederek, "4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikro cerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir" diye konuştu.