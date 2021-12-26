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Vatandaşın indirim beklentilerine rağmen her yerden fiyat artış bilgisi geliyor

Vatandaşın indirim beklentilerine rağmen her yerden fiyat artış bilgisi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türk lirasını (TL) teşvik paketi sonrası dolar kurunda sert düşüş yaşanırken doğal olarak vatandaştan çarşı pazarda bir indirim beklentisi oluştu. Ancak bazı satıcılar indirim yerine zam yapmaya devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türk lirasını (TL) teşvik paketi dolar kurundaki köpüğü aldı, 18 TL seviyelerinde seyreden dolar kuru 11 TL seviyelerine kadar hızla geriledi.

Dolardaki sert düşüş sonrası vatandaş fiyatlarda indirim beklerken kurdaki en ufak bir yükselişi bile fiyat etiketine yansıtanlar adeta sessizliğe büründü.

İndirim beklenirken zam yapıyorlar

Hem devletten hem de vatandaştan gelen indirim çağrılarına sessiz kalan bazı satıcılar bırakın indirim yapmayı zam yapamaya devam ediyor. Sosyal medyada bir çok kullanıcı halen her gün artan fiyat etiketlerinin fotoğraflarını paylaşmayı sürdürüyor.

Örneğin dolardaki düşüş şeker fiyatlarında indirim beklenirken 5 kilogramlık toz şeker market raflarında 35 TL'den 45 TL'ye çıktı. Fiyat etiketi üzerindeki fiyat değişim tarihin ise 24 Aralık.

Yumurta fiyatları yükseliyor

Bir çok üründe fiyatlar artmaya devam ederken yumurta fiyatlarına üst üste zam yapılıyor. Son bir haftada bazı marketlerde yumurta fiyatları 3 kez zamlandı.

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