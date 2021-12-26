Yunanistan'daki Lavrion kampı PKK ve FETÖ üssüne döndü

YUNANİSTAN'ın Lavrion kampı şimdilerde terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Türkiye'ye bombalı eylem için gönderilen M.Y. isimli PKK'lı terörist, "Bana, 'Politik Kürt' demem halinde Yunanistan'a girebileceğimi söylediler. Lavrion kampına gittim. 5-6 ay örgütsel ve ideolojik eğitim aldım" dedi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) teröristlerinin Avrupa'ya geçişlerini ve sığınma talebi almalarını sağlayan sahte belgeler de yine burada yapılıyor.

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TÜRKİYE'de bitme noktasına getirilen terör örgütü PKK, çalışmalarını Yunanistan'daki sözde mülteci kampı Lavrion'da gerçekleştiriyor.

Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nden kaçan mültecilerin barınması için 1949'da Atina’nın güneydoğusunda kurulan Lavrion kampı teröristlerin yuvası haline geldi. Yunanistan Göç Bakanlığına bağlı faaliyet yürüten kamp, 'insani yardım kisvesi' adı altında Avrupa'daki PKK'lı yapılanmaların yardımlarıyla ayakta duruyor. Lavrion kampında PKK’nın yanı sıra MLKP, MKP, DHKP-C, TKP/ML ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri de kalıyor.

Parola: Politik Kürt

Kampla ilgili hazırlanan istihbarat raporu ve örgüt mensuplarının itirafları gerçekleri ortaya serdi. Bu kampta eğitilip Türkiye'ye bombalı eyleme gönderilen M.Y., 15 Eylül'de Diyarbakır'da yakalandı. Terörist, çarpıcı bilgiler verdi:

"İstanbul'da tanıştığım kişi, PKK'ya katılmam için beni ikna etti. Örgüte katılmak amacıyla Meriç üzerinden Yunanistan'a geçtim. Yunan güvenlik güçlerine 'Politik Kürt' demem halinde ülkeye giriş yapabileceğimi, iade edilmeyeceğimi söylediler."

Türkiye'ye gönderildi

Teslim olduktan sonra 11 gün cezaevinde kalan M.Y., burada kendisi gibi Türkiye'den kaçan PKK'lı ve FETÖ'cülerin de bulunduğunu anlattı:

"Örgüt mensuplarının yönlendirmesiyle Lavrion kampına gittim. Burada 5-6 ay örgütsel ve ideolojik eğitim aldım. Oradaki örgüt mensubu şehir faaliyetleri için görevlendirildiğimi, sabotaj eğitimi verileceğini söyledi. Kaçak yollardan Türkiye'ye geçip Diyarbakır'a geldim. Örgütün ayarladığı 3 farklı adreste kaldım."

Karakoldan almışlar

10 Eylül'de yakalanan bir başka PKK'lı Lavrion kampında 60 gün örgütsel eğitim aldığını söyledi. Eğitim sonrası kırsala gitmeye ikna edilen 10 kişilik grup oluşturulmuş. Bu grup, Atina üzerinden havayoluyla Irak'a gönderilmiş. 2021'de yine kamptan 5 kişi kırsala geçmiş. Bunlara drone eğitimi verilip Türkiye'ye yollanmış. 30 Mayıs 2019'da yakalanan S.E. adlı terörist de "Sınırı geçtiğimizde Yunan askerleri bizi karakola götürdü. Buradan PKK'lılar alıp Lavrion'a götürdü" dedi.

Kamp sorumlusu Kandil'den

Lavrion kampı PKK tarafından kırsala eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amacıyla kullanılıyor. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ve PKK paçavralarının asılı olduğu kampın denetimi de teröristlere devredilmiş. Kampa alınacak kişiler PKK'nın gençlik yapılanması 'Komelan Ciwan' adlı oluşum tarafından belirleniyor. Örgüt bağı olmayanların kampa girmesine izin verilmiyor. Kampın dış güvenliği de teröristlerde. Sorumlular Kandil'den atanıyor.