Türkiye 26 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 351 bin 965 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 128 milyon 654 bin 886'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Aralık 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 965 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 21 bin 214 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz" değerlendirmesinde bulundu.