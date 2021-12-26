BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
HABER /  SAĞLIK
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Türkiye 26 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 26 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 351 bin 965 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 128 milyon 654 bin 886'ya yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Aralık 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 965 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 21 bin 214 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyizdeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş' e doku nakledildi
Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş' e doku nakledildi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
HDP kongresine terör soruşturması: 16 gözaltı
HDP kongresine terör soruşturması: 16 gözaltı
Masterchef Burcu Önal restoranı nerede İstanbul' da mı?
Masterchef Burcu Önal restoranı nerede İstanbul' da mı?
Vatandaşın indirim beklentilerine rağmen her yerden fiyat artış bilgisi geliyor
Vatandaşın indirim beklentilerine rağmen her yerden fiyat artış bilgisi geliyor
Alanyaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesi berabere sonuçlandı
Alanyaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesi berabere sonuçlandı
Yunanistan'daki Lavrion kampı PKK ve FETÖ üssüne döndü
Yunanistan'daki Lavrion kampı PKK ve FETÖ üssüne döndü
Burcu Önal Ajda Pekkan'ın neyi oluyor akrabalar mı?
Burcu Önal Ajda Pekkan'ın neyi oluyor akrabalar mı?
Yargı neden yok bitti mi Kanal D 26 Aralık Yargı yeni bölüm ne zaman?
Yargı neden yok bitti mi Kanal D 26 Aralık Yargı yeni bölüm ne zaman?
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal bir tehdit daha
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal bir tehdit daha