Putin'den ABD ve NATO'ya gözdağı

Dünyanın gözü bir süredir Rusya - Ukrayna sınırında. ABD ve NATO'nun dahil olması ile iyice tırmanan kriz ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Putin çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Abone ol

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın istediği güvenlik garantileri için diplomatik çabalara devam edeceklerini söyleyerek bunun sonuçsuz kalması durumunda ne olacağı sorulduğunda 'Yanıtımız çok farklı olabilir' yanıtını verdi.

Rossiya 1'e konuşan Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın diplomatik bir sonuç elde etmek için ABD ve NATO'ya stratejik güvenlik garantileri teklif ettiğini hatırlattı.

Rusya'nın bu konular ile ilgili müzakerelerde olumlu netice almak için çaba harcayacağının altını çizen Putin, sonucun 'olumsuz' olması durumunda Rusya'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair de konuştu.

Putin Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesine tepkisinin ülkenin askeri uzmanlarının tavsiyelerine bağlı olarak değişebileceğini söyledi.

Putin söz konusu açıklamasında 'Yanıtımız çok farklı olabilir. Ne olacağı askeri uzmanlarımızın bana yapacağı tekliflere bağlı' ifadelerini kullandı.

Rusya'nın teklifinde hangi maddeler var?

17 Aralık'ta Rusya, ABD ve diğer NATO ülkeleriyle imzalamak istediği güvenlik önerileri taslaklarını yayınlatmıştı.

Öneriler arasında Avrupa'da karşılıklı güvenlik garantileri, kısa ve orta menzilli füzelerin birbirlerinin topraklarına ulaşmaması ve NATO'nun doğuya, Rusya'yı çevreleyen eski Sovyet cumhuriyetlerine yayılmaması gibi maddeler yer alıyor.

2014'te de reddetmişti

Öte yandan Kremlin bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.