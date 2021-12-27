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Bugün resmen başladı! Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmayacak

Bugün resmen başladı! Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmayacak

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanması yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, kur korumalı Türk lirası vadeli hesaplar ile döviz hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirlerde stopaj sıfırlandı.

Sıfır stopaj oranı, kur korumalı mevduat sisteminin yürürlüğe alındığı tarih olan 21 Aralık'tan itibaren sistem kapsamında açılan tüm hesapları kapsıyor.

Karar kapsamında, yüzde sıfır stopaj uygulamasından kur korumalı sistem kapsamında açılan katılma hesapları da yararlanacak.

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