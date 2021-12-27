BIST 1.891
DOLAR 10,92
EURO 12,37
ALTIN 637,22
HABER /  GÜNCEL

İbrahim Kalın Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi

İbrahim Kalın Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerine, Türkiye’nin bölgesel politikasını ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi kapsamında, Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının liderleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerine ve bölgedeki sorunlara yönelik duruşuna değinen Kalın, ayrıca başta Suriye ve Libya olmak üzere, bölgesel politikasına ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, görüş alışverişinde bulunduğu katılımcıların sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın’a Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan eşlik etti.

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen yıllık MAS-ICNA Kongresi, Chicago'da başlamıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sanal ortamda düzenlenen MAS-ICNA Kongresi, bu yıl yüz yüze yapılıyor.

Türkiye'yi Amerika Diyanet Merkezinin stant açarak temsil ettiği kongrenin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü mesajı gösterilecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da pazartesi günü kongre kapsamında konuşma yapacak.

Amerikalı Müslümanların önde gelen isimlerinin konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivitenin yer aldığı 3 günlük kongre, salı günü kapanış oturumuyla son bulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ocak'ta yüz yüze eğitime ara veriliyor! Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?
Ocak'ta yüz yüze eğitime ara veriliyor! Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İslam Memiş '3 Ocak'ta dolar ve altın fırlayacak' tezgahı için uyardı! Altın 2022'de yeni rekorlar kıracak
İslam Memiş '3 Ocak'ta dolar ve altın fırlayacak' tezgahı için uyardı! Altın 2022'de yeni rekorlar kıracak
Erdoğan: Yıllardır işlettikleri tezgah çöktü
Erdoğan: Yıllardır işlettikleri tezgah çöktü
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 280 milyonu geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 280 milyonu geçti
Eski Avusturya Başbakanı Kurz'un Silikon Vadisi'nde yönetici olacağı iddia edildi
Eski Avusturya Başbakanı Kurz'un Silikon Vadisi'nde yönetici olacağı iddia edildi
Alanyaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesi berabere sonuçlandı
Alanyaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesi berabere sonuçlandı
Göztepe ile Adana Demirspor'un maçında kazanan çıkmadı
Göztepe ile Adana Demirspor'un maçında kazanan çıkmadı
İçişleri Bakanlığı'ndan PKK soruşturması
İçişleri Bakanlığı'ndan PKK soruşturması
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti