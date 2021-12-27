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Alkolü fazla kaçıran kadın ortalığı birbirine kattı! 'Ben F-16 pilotuyum'

Alkolü fazla kaçıran kadın ortalığı birbirine kattı! 'Ben F-16 pilotuyum'

İSTANBUL Bebek'te önceki akşam ilginç bir olay yaşandı. Önceki gece alkolün dozunu fazla kaçıran bir kadın ortalığı birbirine kattı. Ağza alınmayacak küfürler savuran kadına oradan geçen trafik ekipleri müdahale etti. Genç kadın "Ben F-16 pilotuyum" diyerek yüksekten uçtu.

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Bebek'te önceki gece alkolün dozunu kaçıran bir kadın, ortalığı birbirine kattı. "Ben F-16 pilotuyum" diye bağıran kadın, aynı mekandan çıkan başka bir kadına saldırıp yumruk attı.

Ağza alınmayacak küfürler savuran kadına oradan geçen trafik ekipleri müdahale etti. Kadın, polislere rağmen kavga ettiği kişiye yine saldırmaya çalıştı.

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