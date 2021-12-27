BIST 1.891
DOLAR 10,92
EURO 12,37
ALTIN 637,22
HABER /  GÜNCEL

Gemlik'te düğünden dönen iki akrabanın otomobilleri çarpıştı! Katliam gibi kazada 3 ölü, 2 yaralı

Gemlik'te düğünden dönen iki akrabanın otomobilleri çarpıştı! Katliam gibi kazada 3 ölü, 2 yaralı

BURSA’da, katıldıkları düğünden dönen ve sürücülerin akraba olduğu öğrenilen iki otomobil, otobanda yan yana giderken çarpıştı. Kazadan sonra bariyerle savrularak demir yığını haline dönüşen otomobillerdeki 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Abone ol

Kaza saat 21.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun Bursa istikametindeki Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. İznik'te katıldıkları bir düğünden sonra Bursa istikametine giden ve akraba oldukları öğrenilen Mehmet Fatih Sönmez yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil, yan tarafında seyir halinde olan İsmail Köse yönetimindeki 16 JMK 82 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından kontrolden çıkan araçlardan Sönmez yönetimindeki otomobil yolun sol tarafındaki, Köse yönetimindeki otomobil sağ taraftarı bariyerlere çarptı. Her iki araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İki otomobilin sürücü de hayatını kaybetti

Kazada sürücüler Sönmez ve Köse ile yolculardan Ömer Faruk Sönmez ile yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Sönmez hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden otomobil sürücülerinin cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma ve Trafik Şube ekipleri otoyolda önlem alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'da kardeşi tarafından bıçaklanan öğretmen hayatını kaybetti
Erzincan'da kardeşi tarafından bıçaklanan öğretmen hayatını kaybetti
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İbrahim Kalın Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi
İbrahim Kalın Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi
İslam Memiş '3 Ocak'ta dolar ve altın fırlayacak' tezgahı için uyardı! Altın 2022'de yeni rekorlar kıracak
İslam Memiş '3 Ocak'ta dolar ve altın fırlayacak' tezgahı için uyardı! Altın 2022'de yeni rekorlar kıracak
Putin'den ABD ve NATO'ya gözdağı
Putin'den ABD ve NATO'ya gözdağı
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 280 milyonu geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 280 milyonu geçti
Kayseri'de hükümlü cezaevine girmemek için intihar girişiminde bulundu
Kayseri'de hükümlü cezaevine girmemek için intihar girişiminde bulundu
Eski Avusturya Başbakanı Kurz'un Silikon Vadisi'nde yönetici olacağı iddia edildi
Eski Avusturya Başbakanı Kurz'un Silikon Vadisi'nde yönetici olacağı iddia edildi
Alanyaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesi berabere sonuçlandı
Alanyaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesi berabere sonuçlandı
Göztepe ile Adana Demirspor'un maçında kazanan çıkmadı
Göztepe ile Adana Demirspor'un maçında kazanan çıkmadı