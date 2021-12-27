BIST 1.891
DOLAR 11,52
EURO 13,05
ALTIN 670,86
HABER /  POLİTİKA

CHP'yi üzen haber! Elazığ milletvekili Gürsel Erol'a kanser teşhisi konuldu

CHP'yi üzen haber! Elazığ milletvekili Gürsel Erol'a kanser teşhisi konuldu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi. Ameliyat edilecek olan Erol, bir süre daha hastanede tedavi görmeye devam edecek.

Abone ol

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- CHP Elazığ milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol’a yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri teşhisi konulmuştur. Bu neticede, bir operasyon geçirecek olan vekilimizin ameliyat sonrasında da bir süre tedavisine devam edilecektir.

- Siyasetçilerin öncelikli sorumluluklarının seçmenlerine karşı olduğundan hareketle, vekilimizin sağlığı ile ilgili süreç şeffaflıkla yürütülecektir.

- Sayın Erol’un tedavi süreci sonrasında hemşehrilerimiz ile bir arada olacağını, Elazığ'ımızın sorunlarına çözüm arayacağını saygılarımızla Elazığ kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'devlet deneyimi olan' Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'devlet deneyimi olan' Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bugün resmen başladı! Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmayacak
Bugün resmen başladı! Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmayacak
Gemlik'te düğünden dönen iki akrabanın otomobilleri çarpıştı! Katliam gibi kazada 3 ölü, 2 yaralı
Gemlik'te düğünden dönen iki akrabanın otomobilleri çarpıştı! Katliam gibi kazada 3 ölü, 2 yaralı
Erzincan'da kardeşi tarafından bıçaklanan öğretmen hayatını kaybetti
Erzincan'da kardeşi tarafından bıçaklanan öğretmen hayatını kaybetti
Ocak'ta yüz yüze eğitime ara veriliyor! Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?
Ocak'ta yüz yüze eğitime ara veriliyor! Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?
Putin'den ABD ve NATO'ya gözdağı
Putin'den ABD ve NATO'ya gözdağı
Erdoğan: Yıllardır işlettikleri tezgah çöktü
Erdoğan: Yıllardır işlettikleri tezgah çöktü
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 280 milyonu geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 280 milyonu geçti
Kayseri'de hükümlü cezaevine girmemek için intihar girişiminde bulundu
Kayseri'de hükümlü cezaevine girmemek için intihar girişiminde bulundu