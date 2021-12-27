Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'a karşı savaş açtı! İmamoğlu: İki dönem cumhurbaşkanlığı yaparım

"Bana 5 yıl yetmez, en az iki dönem cumhurbaşkanlığı yaparım" diyen Ekrem İmamoğlu şimdi de en güçlü rakibi Mansur Yavaş'a karşı savaş açtı. Kayseri'de Mansur Yavaş'a çektiği operasyon gri tepti...

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Cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile adeta üstü örtülü bir savaşa girişti. Kılıçdaroğlu'nun tüm karşı çıkmalarına rağmen "adaymış" gibi programlar ve konuşmalara devam eden Ekrem İmamoğlu şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı savaş açtı. İmamoğlu'nun CHP Genel Merkezi'nden tepki görmesinde "Millet beni yetkilerimi devretmem için seçmiyor. Son güne kadar yetkilerimi kullanırım. Bana 5 yıl yetmez, en az iki dönem cumhurbaşkanlığı yaparım” sözleri etkili oldu. İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısından ilgili bölümler...

İmamoğlu, Kayseri'de Mansur Yavaş'a operasyon çekti

Ekrem İmamoğlu, Kayseri’de hem Kılıçdaroğlu’na karşı hem de ilginç bir şekilde kendisine rakip olarak gördüğü Mansur Yavaş’a karşı operasyon çekmeye kalkıştı. Artık İmamoğlu sadece Kılıçdaroğlu ile mücadele etmeyecek, belli ki Mansur Yavaş’ı da hedef alacak. İmamoğlu’nun bu hamlesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, SODEMSEN Yönetim Kurulu üyesi belediye başkanlarıyla birlikte Yavaş’a destek ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu cepheyi genişletiyor

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki rekabet yavaş yavaş ciddi bir mücadeleye dönüşüyor. Kılıçdaroğlu’nun tüm çabalarına rağmen Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor. Vazgeçmediği gibi cepheyi genişletiyor. Kendisine en güçlü rakip olarak gördüğü Mansur Yavaş’ı da hedef almaya başladı.

CHP yönetimi İmamoğlu'nu neden istemiyor! 2 dönem istiyor

CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu hakkında, “Biz parlamenter sisteme dönüşü savunuyoruz. Ama İmamoğlu seçildiği takdirde 5 yıl süreyle Başkanlık Sistemi’nde devam eder” deniyor. Çünkü kendisinin çevresine, “Millet beni yetkilerimi devretmem için seçmiyor. Son güne kadar yetkilerimi kullanırım. Bana 5 yıl yetmez, en az iki dönem cumhurbaşkanlığı yaparım” dediği konuşuluyor. Onun için CHP yöneticileri ikide bir, “Biz yeni bir Erdoğan istemiyoruz” diyorlar.