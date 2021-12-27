Kademeli faturayla dar gelirli rahatlayacak faturaları düşecek

Elektrik ve doğal gazda yeni yılla beraber kademeli tarifeye geçilmesi bekleniyor. Gizli zam olarak eleştiriler gelse de asıl olarak bu faturalama sistemi dar gelirli ailelerin cebini koruyacak.

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Elektrikteki kademeli tarifede 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı, Türkiye ortalaması hesaplanarak dikkate alınacak. Böylece, evdeki asgari ihtiyaçları karşılayacak bir ilk kademe belirlenecek. İlk kademeyi aşan tüketim miktarı, ikinci kademeden faturalandırılacak.

Doğalgazda devreye alınacak tarife de tıpkı elektrikteki gibi olacak. Yine, 4 kişilik hane halkının bir evdeki doğalgaz ihtiyacı temel alınacak. BOTAŞ’ın çalışmaları sonucunda ortalama doğalgaz tüketimi belirlenecek. Birinci kademede herkesin faturası aynı olurken, belirlenen tutarın üzerine çıkan kullanımlarda ise aradaki fark ikinci kademeden hesaplanacak.

Faturada düşüş ihtimali

Birinci kademeyi aşmayan vatandaşın doğalgaz faturası yükselmeyecek. Aksine, faturada önceki dönemlere göre düşüş yaşanabilecek. Böylece dar gelirli vatandaş desteklenmiş olacak. Birinci kademeyi aşmak istemeyen vatandaşlar, tüketimlerini azaltarak tasarruf edebilecek.

Kademeli tarife yöntemi, uzun süre önce birçok belediyede su kullanımı için uygulamaya konmuştu.