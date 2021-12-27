Şakkadanak Necmettin Batırel haklı çıktım dedi: Özgür Demirtaş'ı patoz etmiş! Yeni ekonomi tahminleri bomba...

Özgür Demirtaş ile çıktığı televizyon programında "Merkez Bankası'nın yerinde olsam şak diye doları satarım" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Ekonomist Necmettin Batırel haklı çıktığını söyledi.

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Necmettin Batırel, Türkiye gazetesine konuşarak "Adımı 'şakkadanak Necmettin'e çıkaran muhalifler sonunda bayrak indirdi. Biz her dolar çıktığında bu adamla güldük eğlendik ama gelin görün ki günün sonunda 'Adam haklı çıktı, dağılabiliriz' dediler" ifadelerini kullandı.

Batırel Türkiye ile ilgili yeni öngörülerini söyleyerek" On yıl sonra millİ gelirimiz fert başına 25 bin doları aşar. Türk halkının refah payı Avrupa’yı yakalar. İşsizlik de yüzde 7’lere düşer, bölgenin lideri oluruz." dedi.

Necmettin Abi öncelikle “Nasılsınız” diye başlamak istiyor ve “Herhâlde sizden keyiflisi yoktur” diye de tahminde bulunuyorum. “Dolar paraşüt gibi düşecek” dediniz, kimileri dalga geçti. Ama dediğiniz oldu. Neler söylemek istersiniz?

Sayısız şükürler olsun Rabb’ime iyiyim. Seviniyorum tabii ki. Ama bu doların düştüğü için değil Türk lirasının değer kazandığı için. Düşmanlar dikkat ederseniz bize hep oradan saldırıyor. Paramızı değersizleştirerek bizi ikinci sınıf ülke vatandaşı olarak göstermek istiyor. Yıllardan beri Türkiye yanlış ekonomik modeli uygulamak zorunda bırakıldı. IMF’nin dayatmasıyla biz serbest piyasa ekonomisine geçtik. Oysa bu sistemi cari açık veren değil cari fazla veren ülkeler uyguluyordu. Ama bize borç verdiler elimizi kolumuzu bağladılar. Yüksek faiz düşük kur sistemine sokulduk. Ülke tepeden tırnağa ithal mallara boğuldu.

On yıl sonra millİ gelirimiz fert başına 25 bin doları aşar. Türk halkının refah payı Avrupa’yı yakalar. İşsizlik de %7’lere düşer, bölgenin lideri oluruz.

Adam haklı çıktı, Kral Özgür'ü patoz etti dediler

Dolar yükselirken “Neredesin Necmettin Batırel” diyenler düşerken niye isminizi ağızlarına almadı?

Aaaa bu doğru değil. Gerçeği kabullenmek zorunda kaldılar. En muhalif olanlar bile bayrak indirdi. Biz her dolar çıktığından bu adamla güldük eğlendik ama gelin görün ki günün sonunda “Adam haklı çıktı, dağılabiliriz. Harbiden ekonomistmiş, Kral, Özgür’ü patoz etti” diyorlar. Her yerden tebrik mesajları geldi. Televizyonlar sürekli bağlanarak görüş alıyor. Ben karınca kararınca elimden geleni yaptım. Ama son noktayı hükûmetim koydu. Tam da 12’den vurdu. Herkes apışıp kaldı. 4 Aralık’taki yazımda “Hiç şüpheniz olmasın. Eğer faiz konusunda Cumhurbaşkanı’mız gemileri yakmışsa elinde çok önemli bir koz vardır. Merak etmeyin yakında açıklanır” demiştim, haklı çıktım.