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Denizli'de kapıları kilitleyip eşine kabusu yaşattı! Sesi duyan ekiplere haber verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de kapıları kilitleyip eşine kabusu yaşattı! Sesi duyan ekiplere haber verdi

DENİZLİ’de evden ayrılan eşinin geri gelmesi için alkol aldıktan sonra pompalı tüfekle kendisini rehin alan adam, ekipleri seferber etti. Psikolog yardımıyla 3 saatin ardından evden çıkarılan adamın silahının ise boş olduğu ortaya çıktı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evden ayrılan eşine sinirlenen İbrahim Ö., alkol aldıktan sonra yanında bulunan pompalı tüfekle kendini rehin aldı. Ardından İbrahim Ö. bir el ateş ederek evinin kapılarını kilitledi. Sesi duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri İbrahim Ö.’yü ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Ekiplerin ulaştığı İbrahim Ö.’nün oğlu ise babasını ikna etmek için eve geldi. Burada bir süre kapıda babasını ikna etmeye çalışan oğlu ne yapsa da başarılı olamadı. Olay yerine gelen psikoloğun, “İbrahim abi elinde silah olunca olmuyor böyle, Hepimizin çoluğu çocuğu var, senin de çoluğun çocuğun var, hadi silahı bırak konuşalım. Ne ben yaklaşabiliyorum ne de polis arkadaşlar” sözlerini de yanıtsız bırakan İbrahim Ö., 3 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.



3 saat uğraştırdı
Bir süre sonra oğlunu yanına alan İbrahim Ö., ardından kapıyı açarak elinde bulunan pompalı tüfeği polis ekiplerine verdi. Ekipler tarafından üst araması yapılan İbrahim Ö. gözaltına alınırken, pompalı tüfeğin içinin ise boş olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 3 saat boyunca çaba sarf eden ekipler, vatandaşlardan takdir topladı.

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