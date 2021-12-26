Kocaeli'de yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi

Otoparkı kurduğundan bu yana trafikten men edilerek otoparka bağlanan araç sayısının fazla olduğunun altını çizen yediemin otopark işletmecisi Murathan Bostan, "Benim otoparkımda yaklaşık bin beş yüz araç bulunmakta. Araçlar emniyet tarafından çekilip buraya geliyor. Hacizli yakalamalı, trafik sigortası yaptırılmamış, sürücüsünün ehliyeti olmayan araçlar oluyor genellikle. Sahipleri hiçbir şekilde peşine düşmüyor. Burada yaklaşık değeri 1 milyon TL olan araçta var, 100 bin liralık araçta var, 50 bin liralık araçta var" ifadelerini kullandı.