BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33

Kocaeli'de yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi

İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi

KOCAELİ'de trafikten men edilen yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi. Değeri milyonları bulan araçlar havadan görüntülendi.

Kocaeli'de yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi

Trafikten men edilen, herhangi bir ceza sebebiyle otoparka çekilen araçlar yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor.

17
Kocaeli'de yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi

Değeri milyonları bulan araçlar sürücülerinin peşlerine düşmemesi sebebiyle yediemin otoparkında adeta kaderleri terk edildi.

27
Kocaeli'de yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi

Sadece kendi otoparkında yaklaşık bin beş yüz araç olduğunu belirten işletmeci Murathan Bostan, "Burada bulunan araçların toplam otopark ücreti hesaplandığında ise 5-6 milyon lirayı buluyor" dedi.

37
Kocaeli'de yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi

Otoparkı kurduğundan bu yana trafikten men edilerek otoparka bağlanan araç sayısının fazla olduğunun altını çizen yediemin otopark işletmecisi Murathan Bostan, "Benim otoparkımda yaklaşık bin beş yüz araç bulunmakta. Araçlar emniyet tarafından çekilip buraya geliyor. Hacizli yakalamalı, trafik sigortası yaptırılmamış, sürücüsünün ehliyeti olmayan araçlar oluyor genellikle. Sahipleri hiçbir şekilde peşine düşmüyor. Burada yaklaşık değeri 1 milyon TL olan araçta var, 100 bin liralık araçta var, 50 bin liralık araçta var" ifadelerini kullandı.

47