Kocaeli'de yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi
KOCAELİ'de trafikten men edilen yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi. Değeri milyonları bulan araçlar havadan görüntülendi.
Trafikten men edilen, herhangi bir ceza sebebiyle otoparka çekilen araçlar yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor.
Değeri milyonları bulan araçlar sürücülerinin peşlerine düşmemesi sebebiyle yediemin otoparkında adeta kaderleri terk edildi.
Sadece kendi otoparkında yaklaşık bin beş yüz araç olduğunu belirten işletmeci Murathan Bostan, "Burada bulunan araçların toplam otopark ücreti hesaplandığında ise 5-6 milyon lirayı buluyor" dedi.
Otoparkı kurduğundan bu yana trafikten men edilerek otoparka bağlanan araç sayısının fazla olduğunun altını çizen yediemin otopark işletmecisi Murathan Bostan, "Benim otoparkımda yaklaşık bin beş yüz araç bulunmakta. Araçlar emniyet tarafından çekilip buraya geliyor. Hacizli yakalamalı, trafik sigortası yaptırılmamış, sürücüsünün ehliyeti olmayan araçlar oluyor genellikle. Sahipleri hiçbir şekilde peşine düşmüyor. Burada yaklaşık değeri 1 milyon TL olan araçta var, 100 bin liralık araçta var, 50 bin liralık araçta var" ifadelerini kullandı.