Geceleri uyandırıyor! Omicron'un yeni semptomu çıktı
TÜRKİYE de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen Omicron varyantı vakaları artıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına yenisini ekledi.
İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini gösterdi.
Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron’un, corona virüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü.
Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: Şiddetli gece terlemeleri.
NTV'de yer alan habere göre diğer taraftan, bildirilen en yaygın semptomlar arasında gece terlemelerinin yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı da bildirildi.