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Geceleri uyandırıyor! Omicron'un yeni semptomu çıktı

Geceleri uyandırıyor! Omicron'un yeni semptomu çıktı

TÜRKİYE de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen Omicron varyantı vakaları artıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına yenisini ekledi.

Geceleri uyandırıyor! Omicron'un yeni semptomu çıktı

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne  benzediğini gösterdi.

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Geceleri uyandırıyor! Omicron'un yeni semptomu çıktı

Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron’un, corona virüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. 

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Geceleri uyandırıyor! Omicron'un yeni semptomu çıktı

Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: Şiddetli gece terlemeleri.

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Geceleri uyandırıyor! Omicron'un yeni semptomu çıktı

NTV'de yer alan habere göre diğer taraftan, bildirilen en yaygın semptomlar arasında gece terlemelerinin yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı da bildirildi.
 

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