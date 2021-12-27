BIST 1.891
DOLAR 11,18
EURO 12,67
ALTIN 666,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da polis memuru evinde ölü bulundu

Malatya'da polis memuru evinde ölü bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen polis memuru evinde ölü bulundu.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Çilesiz Mahallesi Mazi Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan polis memuru Uğur Bulut'tan (51) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açıp içeri girdiklerinde Bulut'u hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen polis memuru Uğur Bulut'un cenazesi Malatya'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kripto para şikayetlerinde rekor artış! Hesabın sıfırlanması ve sisteme girişte hata vermesi en başta
Kripto para şikayetlerinde rekor artış! Hesabın sıfırlanması ve sisteme girişte hata vermesi en başta
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
On binlerce kişi incelendi! İşte koronavirüs aşısının faydasının en net kanıtı
On binlerce kişi incelendi! İşte koronavirüs aşısının faydasının en net kanıtı
Denizli'de kapıları kilitleyip eşine kabusu yaşattı! Sesi duyan ekiplere haber verdi
Denizli'de kapıları kilitleyip eşine kabusu yaşattı! Sesi duyan ekiplere haber verdi
Bursa'da 10 yıl sonra kızını tabutta gördü! Kahreden görüntü yürekleri dağladı
Bursa'da 10 yıl sonra kızını tabutta gördü! Kahreden görüntü yürekleri dağladı
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzman isimden kritik açıklama
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzman isimden kritik açıklama
Seray Sever kaç yaşında ilk eşi kimdir çocuğu var mı?
Seray Sever kaç yaşında ilk eşi kimdir çocuğu var mı?
Doğuş Otomotiv CEO'su: Fiyatlar aynı oranda düşmez
Doğuş Otomotiv CEO'su: Fiyatlar aynı oranda düşmez
190 etkinlik düzenlendi! 29 Ekim'de açılan AKM'yi bakın toplam kaç kişi ziyaret etti
190 etkinlik düzenlendi! 29 Ekim'de açılan AKM'yi bakın toplam kaç kişi ziyaret etti
Kademeli faturayla dar gelirli rahatlayacak faturaları düşecek
Kademeli faturayla dar gelirli rahatlayacak faturaları düşecek