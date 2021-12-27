Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'ye ıslıklı protesto gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 maç sonra kazandı. Fenerbahçe'nin galibiyetinden çok Sarı-lacivertli taraftarların maç esnasında İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'a gösterdikleri tepkiler geceye damga vurdu.

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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 maç sonra kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Filip Novak ve Dimitris Pelkas kaydetti.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda 5. kez rakip takımların gol atmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor ile Altay'ı 2-0 ve Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçlarda da kalesini gole kapatmıştı.

Ali Koç'a istifa çağrısı

Sarı-lacivertli taraftarlar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından önce başkan Ali Koç ve yönetime gösterdiği tepkiyi müsabaka esnasında ve sonrasında da sürdürdü.

Taraftarlar, Fenerbahçe'nin karşılaşmada rakibine üstünlük kurmasına rağmen futbol takımının son dönemde yaşadığı kötü gidiş nedeniyle tepki gösterdikleri başkan Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'ye ıslıklı tepki

Fenerbahçe taraftarı, oyundan alınan futbolcuları da protesto etti. Taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'a maç boyunca ıslıklarla protestoda bulundu.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyundan alınan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ın golünde asisti yapan Mert Hakan Yandaş taraftarlar tarafından büyük tepkilere maruz kaldı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Sahadan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklanan Kahveci, yerini Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'a bıraktı.

Maç sonu ağladı

Maçın belli bölümlerinde taraftarlar tarafından ıslıklanan Mert Hakan Yandaş ise karşılaşmanın bitmesinin ardından soyunma odasına giderken ağladığı görüldü.

Pelkas'ın golü sonrası 'yönetim istifa' tezahüratları yeniden yükselirken, tecrübeli orta saha Mert Hakan Yandaş'a tribünler tepki gösterdi.

Taraftarlar ikiye bölündü

Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli futbolcuyu topla buluştuğu anlarda ıslıkladı. Ayrıca sosyal medyada Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarları ikiye böldü.

Bir kısım taraftarlar Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterirken bir kısım taraftarlar ise sosyal medyadan milli futbolcuya destek verdi.

İrfan Can Kahveci için de iki bölünen Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı da iki milli futbolcuya da sahip çıktı.

Öte yandan geçen sezon Galatasaray ile girilen transfer yarışında takıma kazandırılan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların da dikkatini çekti.

Sahanın en çok koşanı Mert Hakan

Mert Hakan Yandaş, Yeni Malatyaspor karşısında 11.77 km ile Fenerbahçe'nin en çok koşan oyuncusu oldu.

27 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Sezon başında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İrfan Can Kahveci ise bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.