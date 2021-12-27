Ticari kredi faizi 2,5 ayın zirvesine çıktı! Yüzde 1.3 artışla yüzde 20,91'e çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 17 Aralık haftası itibariyle ticari kredi faizleri 8 Ekim haftasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Ticari kredi faizlerinde son haftalarda görülen ılımlı yükseliş ivmesinde bir eşik daha aşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 17 Aralık haftasında ortalama ticari kredi faizi yüzde 20,91 olarak kaydedildi. Böylelikle 8 Ekim haftasından bu yana ticari kredi faizlerinde en yüksek seviye görüldü.

Ticari kredi faizlerinde bir önceki haftaya göre yaşanan artış da dikkat çekti. Buna göre 17 Aralık haftasında ticari kredi faizleri önceki haftaya göre 1,3 puan arttı. Bu, Mart ayından bu yana görülen en sert haftalık artış oldu.

Bir diğer ilgi çekici gelişme ise TCMB politika faiziyle ticari kredi faizleri arasındaki makasın açılması oldu. İlgili haftada söz konusu makas 6 puanı aştı.

TCMB'nin faiz indirimlerine başladığı Eylül ayından sonra ticari kredi faizlerinde en düşük seviye yüzde 18,88 ile 26 Kasım haftasında izlenmişti.

Diğer faiz kalemlerine bakıldığında ise konut kredisi faizi 0,1 puan artışla yüzde 17,3; tüketici kredi faizi 0,3 puan artışla yüzde 23,5 ve ihtiyaç kredisi faizi 0,1 puan azalışla yüzde 25,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduat tarafında ise, ortalama mevduat faizi 0,1 puan artışla yüzde 15,3’e yükselirken, mevduatın ağırlıklı kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduat faizinin ise 0,1 puan yükselişle yüzde 16,4 olduğu görüldü.

"24 Aralık haftasında da artış sürdü"

TCMB'nin son verileri 17 Aralık haftasına ilişkin olurken mevduat ve kredi faizlerinin 24 Aralık haftasında da belirgin yükseldiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, bankacılık kaynakları bu durumun, düşük politika faizi ortamında oluşan yüksek dolarizasyon ve TL likidite sıkışıklığı sürecinde, yılsonu yaklaşırken bankaların bilançolarını korumak için TL'ye daha yüksek faiz vermesi yarışı ve bunun sonucu artan fonlama maliyetlerinin kredi faizlerine yansımasından kaynaklandığını söyledi.

Habere göre, bankalarda bir yandan yılsonunda bilanço kapama döneminin yaklaşması, bir yandan da kur korumalı yeni ürünün devreye girmesiyle artan rekabet, mevduat faiz oranlarını yüzde 20'nin üzerine taşırken, yükselen fonlama maliyetleri bazı bankalarda KOBİ kredi faizlerinin yüzde 30'un üzerine çıkmasına yol açtı.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi bu konudaki değerlendirmesinde söz konusu etkenlere bir de, TCMB’nin aynı haftadaki yoğun Döviz satışları ile sistemden TL likiditenin çekilmiş olmasını da eklemek gerektiğini belirtti.