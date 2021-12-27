BIST 1.926
DOLAR 11,32
EURO 12,81
ALTIN 660,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var

KONYA'dan kaza haberi geldi. Beyşehir ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Abone ol

 Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.

Hikmet Kaya idaresindeki 42 LB 444 plakalı yolcu otobüsü, buzlanmanın olduğu Beyşehir-Konya kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yolcu otobüsünün İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gittiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altından bile karlı yatırım önerisi! Çocuklar ona bayılıyor
Altından bile karlı yatırım önerisi! Çocuklar ona bayılıyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Hasan Mezarcı kimdir kaç yaşında aslen nereli? Hasan Mezarcı nerede?
Hasan Mezarcı kimdir kaç yaşında aslen nereli? Hasan Mezarcı nerede?
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omciron için flaş sözler: 2 dozdan etkilenmiyor mutlaka 3'ncü doz aşı olunmalı
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omciron için flaş sözler: 2 dozdan etkilenmiyor mutlaka 3'ncü doz aşı olunmalı
Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'ye ıslıklı protesto gözyaşlarını tutamadı
Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'ye ıslıklı protesto gözyaşlarını tutamadı
Malatya'da polis memuru evinde ölü bulundu
Malatya'da polis memuru evinde ölü bulundu
Kripto para şikayetlerinde rekor artış! Hesabın sıfırlanması ve sisteme girişte hata vermesi en başta
Kripto para şikayetlerinde rekor artış! Hesabın sıfırlanması ve sisteme girişte hata vermesi en başta
On binlerce kişi incelendi! İşte koronavirüs aşısının faydasının en net kanıtı
On binlerce kişi incelendi! İşte koronavirüs aşısının faydasının en net kanıtı
Şakkadanak Necmettin Batırel haklı çıktım dedi: Özgür Demirtaş'ı patoz etmiş! Yeni ekonomi tahminleri bomba...
Şakkadanak Necmettin Batırel haklı çıktım dedi: Özgür Demirtaş'ı patoz etmiş! Yeni ekonomi tahminleri bomba...
Denizli'de kapıları kilitleyip eşine kabusu yaşattı! Sesi duyan ekiplere haber verdi
Denizli'de kapıları kilitleyip eşine kabusu yaşattı! Sesi duyan ekiplere haber verdi