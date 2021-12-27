Gürsel Erol kimdir kaç yaşında CHP'li gürsel Erol ne kanseri

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol prostat kanseri olduğunu duyurdu. Kanser sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gürsel Erol, 15 Ocak'ta ameliyat olacağım ve uzun süre istirahat edeceğini söyledi. Bu üzücü gelişmenin ardından Gürsel Erol kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir soruları merak edildi.

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kanser sürecine ilişkin "15 Ocak’ta bir ameliyat geçireceğim arkasından bir istirahat sürecimiz olacak" dedi. Bu üzücü gelişmenin ardından Gürsel Erol kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir soruları merak edildi.

15 Ocak'ta bir ameliyat geçireceğim: CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yapılan kontroller sonucunda prostat kanseri teşhisi konulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Bir prostat kanseri teşhisi konuldu. Sevindirici olan başlangıç noktasında olması. 15 Ocak'ta bir ameliyat geçireceğim arkasından bir istirahat sürecimiz olacak. Allah yardımcımız olsun bütün hemşehrilerimin hayır dualarını istiyorum.

* Sonuçta bu bir ameliyat, riskleri vardır elbette ama ben hep benim üzerimdeki duaya inanmışımdır. En kısa zamanda tekrar Elazığ'a gelerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi ki doğal olarak insan üzülüyor.

* Bizim de ailemiz var çocuklarımız var. Onların da psikolojisini düşünüyoruz ,etkileniyorsunuz. İnsan çoğu zaman kendi hayatından çok çocuklarının hayatını daha çok önemsiyor.

Gürsel Erol kimdir: 1963 yılında Elazığ’da doğdu.

Siyasetle 1988 yılında üniversite eğitimi sırasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de (SHP) Çankaya Gençlik Kolları’nda tanıştı. Hemen akabinde 1990 ve 1991 yıllarında Parti’nin Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 1992 yılında SHP ilk Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi ve yaklaşık 60 ilde Gençlik Kolları’nın örgütlenmesini gerçekleştirerek bu görevi de başarıyla tamamladı. 20 Kasım 1991 tarihinde kurulan SHP-DYP Hükümeti döneminde Elazığ İl Başkanı olarak atandı. 1995 yılı genel seçimlerinde Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı oldu. 1995-1997 yılları arasında Tuncelililer Vakfı Genel Başkanı olarak görev yaptı. 1995-2014 yılları arasında çeşitli Alevi ve Sivil Toplum Örgütleri’nde yöneticilik yaptı

Gürsel Erol siyaset yaşamında bir çok ilklere imza atmıştır: SHP tarihinin en genç Gençlik Kolları Genel Başkanı SHP ve CHP’nin en genç İl Başkanı Ünvanı O döneme kadarki en genç milletvekili adayı Tuncelililer Vakfı en genç Genel Başkanı O döneme kadarki en genç Parti Kurultay Delegesi Profesyonel İş Hayatı’na da genç yaşlarada atılan Gürsel Erol, siyaset hayatında gösterdiği başarı grafiğini iş hayatına da yansıtmıştır. Tarihi yapıların restorasyonları alanında faaliyet gösteren şirketi, tamamlamış olduğu işlerden bir çok defa Tarihi Kentler Birliği’nden “Yılın En Başarılı Restorasyonu Ödülü” nü almıştır. Turizm sektöründe ise ülkemizin farklı tatil beldelerindeki tesislerin ve tarihi yapıdaki butik otellerin işletmeciliğini sürdürmektedir.

27.dönem CHP Elazığ milletvekili adayıdır.

Gürsel Erol bekar ve 2 çocuk babasıdır.