Ocak tatili ne zaman başlıyor MEB 2022 okul tatiller takvimi

Okulların yarıl yıl tatiline girmesine az bir süre kaldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022 yılı okul tatillerini açıkladı. Buna göre öğrenciler 21 Ocak cuma günü 15 tatil yani sömestr tatiline girecek. 2022 Yarıyıl tatili 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak. 2022 yılının ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak.

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Okul tatilleri ne zaman 2022 yılında yarı yıl tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek araştırması ocak ayı yaklaşırken başladı. Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer, 2022 yılı okul tatil günlerini ve MEB takvimini duyurdu. Ocak ayında yüz yüze eğitime ara veriliyor ve 15 tatil yani sömestr tatili 21 Ocak'ta başlıyor. 2022 yılının ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak.

İkinci dönem ne zaman başlayacak: İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü eğitimi ve öğretim yılı sona erecek.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma eriyor.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü ise ikinci dönem başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yaz tatili de 17 Haziran Cuma Günü başlayacak ve böylece 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.

Veli ve öğrencilere yarı yıl tatili önerileri: Ebeveynlerin beklenmeyen karne notları karşısında tepkilerini kontrol etmesi gerekmektedir. Çünkü ailelerin bu tür tepkileri daha sonra çocukta farklı psikolojik belirtilere neden olabilmektedir. Çocuğu suçlamak, eleştirmek kendisini daha da kötü hissetmesine sebep olarak çocuğun özgüveninde zedelenmeye neden olabilir. Ebeveynin karneden beklentisi öğrencinin okul düzeyi, yetenekleri ve olanakları çerçevesinde olmalıdır. Karne, öğrencinin kendisini ebeveynin ise çocuğunu değerlendirdiği bir belgedir. Bu nedenle zeka seviyesini, yeteneklerini, hayata karşı başarısını gösteren bir unsur değildir, çocuğun hangi alanlarda kendisini yeterli gördüğü ya da geliştirilmesi gereken alanların keşfini sürdüğü bir belgedir. Çocuğunuzun alacağını bu karnenin son karne olmadığını hissetmesi için şu önerilere kulak verin;

*Çocuğunuza karnesindeki not başarısına göre ölçülü davranın.

*Çocuğunuzun düşük notları yerine iyi gelen notları için de övgüde bulunarak farkındalık yaratın.

*Okul hayatının sadece karneden ibaret olmadığını anımsatarak çocuğunuzu karne notuna göre değerlendirmeyin.

*Çocuğunuzun isteğine yönelik bir hediye alırken maddi boyu yüksek tutmamaya çalışın, ödülün amaca yönelik olmasını sağlayın.

*Karnesinde düşük not olan çocuğunuza ceza vermek, bağırmak, tepki göstermek yerine; zayıf notların çocuğunuzda ne gibi düşünceler oluşturduğunu anlamaya çalışın.

*Çocuğunuzun düşük notuna karşı tutumunuzu tartışmacı bir tavırla değil, çözüm odaklı yapın.

Kısa tatili verimli değerlendirmek için;

*Tatil süresince çocuğunuza başarısız olduğu alan ile ilgili sürekli hatırlatmalarda bulunup bu zamanı mutsuz ve üzgün geçirmesine neden olmayın.

*Karnenin iyi ya da kötü olmasına bakmadan çocuğunuzla birlikte gelecek dönem için plan yapın, çözüm odaklı fikirlerinizi çocuğunuzla paylaşarak ortak bir karar oluşturarak onda özgüven ve sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlayın.

*Uyku, yemek, oyun, ödev ve dinlenme saatlerini çocuğunuzla birlikte belirleyin.

*Ortak bir karar ile yapılan etkinliklerde başarılı sonuç alınması halinde ödüllendirmeyi birlikte yapın.

*Yarıyıl tatilinde kaliteli zaman geçirebilmek için doğa yürüyüşü, açık hava etkinlikleri, kişisel gelişimine katkıda bulunacak kültürel geziler planlayın.

*Aile içi iletişimi artırmak için büyükleri ziyaret edin, ortak alanlarda birlikte etkinlik yapın, çocuğunuzun akranları ile vakit geçirmesine izin verin.

*Çocuğunuzu tatil sürecinde bilgisayardan, telefondan ve çeşitli oyun araçlarından uzak tutmaya çalışın.