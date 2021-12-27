Omicron'da korkutan gerçek! 8 kat daha fazlasına ihtiyaç var

EGE Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Omicron varyantından korunabilmek için klasik virüse kıyasla 8,4 kat daha fazla antikora ihtiyaç olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kurugöl, "Bu büyük mutasyon, birçok şeyi olumsuz etkiledi. Üç temel konuda değişiklik oldu. Bulaşıcılık, hastalık şiddeti ve aşılara karşı direnç değişti" dedi.

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Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son günlerde Türkiye’de de görülen koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile ilgili değerlendirme yaptı. Bilinenin aksine Omicron varyantının Delta varyantından daha hafif seyrettiğine dair kesin bir kanıt olmadığını ifade eden Prof. Dr. Kurugöl, yeni varyanttan korunabilmek için klasik virüse kıyasla 8,4 kat daha fazla antikora ihtiyaç olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kurugöl, önceden Covid-19'u atlatanların antikor nedeniyle virüse karşı koruyuculuğu yüksekken Omicron varyantı ile birlikte yeniden virüs kapma riskinin 5,4 kat daha arttığını açıkladı.

Prof. Dr. Kurugöl, "İngiltere'de 330 bin Covid-19 hastasıyla yapılan araştırma gösteriyor ki; Omicron'un Delta'dan daha hafif olduğuna dair kesin kanıt yok. Öte yandan Omicron'a karşı hastalığı geçirseniz de koruyuculuğunuz ancak yüzde 19'dur. Omicron varyantında iki doz aşılıysanız yüzde 20-24, üç doz aşılıysanız yüzde 80'e yakın koruyuculuk oluşuyor" dedi.

Çok kısa bir sürede oranlar yükselecek

Omicron varyantının pandeminin seyri açısından olumsuz bir etkisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kurugöl, "Tam bir şeyler düzene girerken virüsün yapmış olduğu bu büyük mutasyon, birçok şeyi olumsuz etkiledi. Üç temel konuda değişiklik oldu. Bulaşıcılık, hastalık şiddeti ve aşılara karşı direnç değişti. Ülkemizde ilk Omicron vakasının bildirilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 10'dan fazla vaka olduğunu açıkladı. Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan günlük verilere göre, Türkiye için yüzde 42,19'luk bir orandan söz ediliyor. Sağlık Bakanı'mızın açıklamaları Türkiye için durumu çok daha iyi ifade ediyordur. Ancak kesin olan şey Omicron'un çok kısa bir şekilde bu oranların çok daha üstüne çıkacağıdır" diye konuştu.

Son aşıdan sonra 6 ay beklenmemeli

İki doz Sinovac ve ardından iki doz BioNTech aşısı olan gruba da dikkati çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "İki doz Sinovac ve daha sonra iki doz Biontech olmuş kişiler için şu anda alınmış karar son aşının ardından 6 ay sonra aşı yapılması gerektiği yönünde. Omicron varyantından korunmak için çok daha yüksek antikora ihtiyaç olduğunu göz önüne aldığımızda risk grubundaki kişilere 6 ayı beklemeden hemen üçüncü doz aşının yapılması gerekir. İki doz Sinovac artı iki doz BioNTech aşılı birçok kişi enfekte olmaya başladı, hatta ağır enfeksiyon geçirip yoğun bakıma yattı. Bu nedenle, sağlık personeli, 65 yaş üstü ve risk grubundaki iki doz Sinovac ve ardından iki doz BioNTech aşısı olmuş kişilere son aşıdan 6 ay sonra değil, 3 ay sonra güçlendirme dozu yapılması daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

Kapalı alanda kutlama yapmak çok riskli

Önlemlerin sıkı tutulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kurugöl, "Nasıl olsa Omicron daha hafif diye düşünen gençler olabilir. Önlemleri almazsanız, yeni aşınızı olmazsanız, maskenizi takmazsanız, hastalığa yakalanma riskiniz yüksek. Bu enfeksiyonun hafif geçeceğinin bir garantisi yok. Ağır geçirmeyeceğinizi, yoğun bakımlık olmayacağınızı, hatta yaşamınızı kaybetmeyeceğinizi kimse garanti edemez. Bu yüzden lütfen gerekli önlemleri alalım, hatırlatma dozlarımızı yaptıralım, maske takmaya özen gösterelim. Bu şartlarda kapalı alanda yılbaşı kutlamak çok riskli" diye konuştu.