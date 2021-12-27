Osmaniye'de esnaf kampanya başlattı! 1000 dolar bozduran herkese hediye

OSMANİYE’de 20 yıldır şalgam işletmeciliği yapan Hüdayi Demirci, 1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam hediye kampanyası ile yeni ekonomi modeline destek verdi.

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Şalgamcı Hüdayi Demirci, Osmaniye ve Adana’nın sembol içeceği olan şalgam ile yeni ekonomi modeline destek verdi. Kadirli-Osmaniye yolundaki işletmesinin camına, “1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam bedava” şeklinde afiş asan esnaf, ayrıca kendisine dekont gönderen il dışındaki kişilere de kargo yoluyla şalgam gönderebileceğini belirtti.



Demirci, “Türk lirası üzerinde oynanan oyunda 1 dolar 18 lira oldu. Ancak sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve yeni ekonomik modelle dolar düştü. Bizde bu sürece destek vermek için 1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam hediye ediyoruz. Türkiye’nin her iline şalgam göndeririz. Bize dekontunu gönderen herkese şalgam hediye edeceğiz” dedi.