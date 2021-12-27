BIST 1.926
DOLAR 11,36
EURO 12,86
ALTIN 661,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da 7 yaşındaki Cennet feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'da 7 yaşındaki Cennet feci şekilde can verdi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 2'nci kattaki evin açık bırakılan penceresinden düşen Cennet Keskin (7), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Olay, 25 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında Ofis Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Babaannesinin evinde kalan Cennet Keskin, açık bırakılan pencereden beton zemine düştü. Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Keskin, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keskin'i ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Keskin, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Cennet Keskin, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Otopsi sonrası Keskin'in cenazesi ailesine teslim edilecek. Cennet Keskin'in, anne ile ayrı yaşayan babası Ahmet Keskin ile birlikte babaannesinde kaldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gürsel Erol eşi ve çocukları kimdir? Meşhur Dersimli Diyap Ağa'nın torunu
Gürsel Erol eşi ve çocukları kimdir? Meşhur Dersimli Diyap Ağa'nın torunu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Migros indirimli fiyatları resmen açıkladı ayçiçekyağı, çay, şeker un, peynir, tuvalet kağıdı fiyatları
Migros indirimli fiyatları resmen açıkladı ayçiçekyağı, çay, şeker un, peynir, tuvalet kağıdı fiyatları
27 Aralık altın fiyatları! Altının gram fiyatı 660 lira seviyesinden işlem görüyor analistler ne diyor?
27 Aralık altın fiyatları! Altının gram fiyatı 660 lira seviyesinden işlem görüyor analistler ne diyor?
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı! İşte 27 Aralık 2021 günü döviz kurları
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı! İşte 27 Aralık 2021 günü döviz kurları
Dolar dedikodusu böyle zarar ettirdi Hürriyet yazarı Sefer Levent uyardı sözde uzmanlara kanmayın
Dolar dedikodusu böyle zarar ettirdi Hürriyet yazarı Sefer Levent uyardı sözde uzmanlara kanmayın
Fahrettin Koca 11-17 Aralık illere göre koronavirüs haftalık vaka sayılarını paylaştı
Fahrettin Koca 11-17 Aralık illere göre koronavirüs haftalık vaka sayılarını paylaştı
Barış Pınarı'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Gürsel Erol kimdir kaç yaşında CHP'li gürsel Erol ne kanseri
Gürsel Erol kimdir kaç yaşında CHP'li gürsel Erol ne kanseri
Omicron'da korkutan gerçek! 8 kat daha fazlasına ihtiyaç var
Omicron'da korkutan gerçek! 8 kat daha fazlasına ihtiyaç var