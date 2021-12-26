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Fahiş fiyat uygulayanlara 144 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek

Fahiş fiyat uygulayanlara 144 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek

Fahiş fiyat artışına karşı kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu cuma günü yılın son toplantısını yaptı. Vatandaşların şikayetleri sonrasında yapılan denetimlerde beyaz peynir, kaşar peyniri, tavuk eti, tavuk kanadı, kırmızı et gibi ürünlerde maliyetin artmamasına rağmen bazı fırsatçıların yüzde 20'nin üzerinde fiyat artışları yaptığı tespit edildi. Fahiş fiyat uygulayanlara ceza kesilmesine karar verildi.

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Pandemi döneminde artan fiyatları denetim altına almak için kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu cuma günü yılın son değerlendirme toplantısını yaptı.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunan kurul 81 ilden gelen şikayetleri inceledi. Bazı satıcıların haksız fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Kurul, şikayetler sonrasında yapılan denetimlerde beyaz peynir, kaşar peyniri, tavuk eti, tavuk kanadı, kırmızı et gibi ürünlerde maliyet artmamasına rağmen fırsatçıların yüzde 20'nin üzerinde fiyat artışları yaptığını belirledi. Bir fırsatçının beyaz peynirde maliyet artmamasına rağmen fiyatına yüzde 30 zam yaptığı tespit edildi.

144 bine kadar ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu haksız fahiş fiyat artışı yapan söz konusu satıcılara idari para cezası kesilmesine karar verdi. Bu fırsatçılara 14 bin 860 liradan 143 bin 860 liraya kadar para cezası kesilmesi öngörülüyor.

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