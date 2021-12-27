Parliament sigara fiyatı 2021 zam mı geldi kaç para oldu yeni fiyat

Sigaraya zam mı geldi sorusu bugünün konusu oldu. 27 Aralık itibariyle sigara fiyatlarına yeni bir zam geldi. Zamlı, güncel sigara fiyatları satışları başladı. Peki Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatları kaç para oldu?

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Sigaraya zam mı geldi, 27 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları kaç para oldu sorusu günün konusu oldu. 2022'ye sayılı günler kala ard arda gelen zamlar sigara fiyatları da yansıdı. Paket fiyatlarına gelen son zammın ardından güncel sigara fiyatları da merak konusu oldu. Parlıament sigara fiyatları 2021 güncel fiyat listesi

Aralık ayı başında Philip Morris, JTİ ve BAT gibi önde gelen markalarla birlikte neredeyse tüm sigaralara zam geldi. Öyle ki, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatlarını duyurdu. Tütün tüketicileri yeni yıl öncesinde sigara zammı olup olmayacağını merak ederken, 27 Aralık 2021 güncel sigara fiyatları listesini araştırıyor. İşte güncel, yeni ve son sigara fiyatları;

zamlı güncel sigara fiyatları:

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL



JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL