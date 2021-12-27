30 Aralık perşembe günü okullar yarım gün mü yılbaşı tatili ne zaman başlar?

2022 yılbaşına girmeye az bir zaman kala vatandaşların yeni yıl planları da netleşmeye başladı. Birçok vatandaş yılbaşı resmi tatil mi, 31 Aralık tatil mi, öğleden var mı sorularının yanıtını arıyor. Mevzuata göre 31 Aralık yılbaşı günü resmi tatil değil. Yani 31 Aralık cuma okullar tatil değil, kamu ve özel kurumlar da açık olacak. 1 Ocak cumartesi ise resmi tatil

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Çalışanlar ve öğrenciler yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak ve 31 Aralık cuma günü resmi tatil mi sorularının yanıtını aramaya başladı. Yılbaşı planları hızlanmaya başlarken vatandaşlar cuma günü resmi tatil mi araştırması yapıyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu sene ise yasaklar hakkında bir bilgi gelmedi. Mevzuata göre 31 Aralık cuma günü resmi tatil değil, yani cuma günü okullar açık olacak öğrenciler okula gidecek. Öğleden sonra tatil olmayacak. Aynı şekilde kamu, devlet ve özel sektör çalışanları da mesailerine devam edecek. 1 Ocak cumartesi günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık yarım gün mü: 31 Aralık 2021 günü bu seneki takvime göre cuma gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.