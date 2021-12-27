Sakarya'da liseliler kahramanların kıyafetlerini giydi! Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edildiler

Sakarya'da Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin, okudukları romanlardaki kahramanların kıyafetlerini giydiği, mekanları canlandırdığı "Roman Kahramanları Festivali"nin Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) şikayet edildiği ortaya çıktı.

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Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okudukları kitapları daha iyi anlamak için roman kahramanlarının kostümünü giyip karakterleri canlandırdıkları "Roman Kahramanları Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler 1 hafta boyunca Dostoyevski, Charles Dickens, Honore de Balzac, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Pamuk ve Yusuf Atılgan gibi yazarların romanlarındaki kahramanların kostümlerini giyiyor, kendi imkanlarıyla kitaplardaki mekanları okulda dekore ediyor.



Roman karakterlerini canlandırarak kitapları daha iyi anlama fırsatı bulan öğrenciler, okulda düzenlenen söyleşi ve panellere katılıyor, yeteneklerine göre konser verip resim sergisi de açıyor. Edebiyat öğretmeni Ercan Yılmaz, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü'nü 4 yıl önce hayata geçirdi.







"Milli Eğitim'in amacı ortalama TC vatandaşı yetiştirmektir"

Hürriyet gazetesi yazarı İhsan Yılmaz, bugünkü köşe yazısında lisede düzenlenen festivalin Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edildiğini açıkladı. Yılmaz yazısında "Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nin video ve fotoğrafları sosyal medyada hayli ilgi gördü. Beğenenler çoktu ama eleştirenler de çıktı. Roman kahramanları konusunda bile hemen kamplara ayrıldık. Kimisi yapılan etkinliği Milli Eğitim Bakanlığı'na şikâyet edip "Milli Eğitim'in amacı ortalama TC vatandaşı yetiştirmektir" diye buyururken, "Lise öğrencisini romanla yetiştirmek çok saçma bir düşünce" diyenler çıktı. Çok büyük destek de geldi Ercan Yılmaz'a. Edebiyat dünyasından pek çok isim tebrik mesajı yayınladı." ifadelerini kullandı.







"Akıl alır gibi değil"

"Kitap okunmuyor diye şikâyet edilen, dilin fakirleşmesinden dert yanılan bir dönemde öğrencilerin kitap okumasını teşvik eden, daha önemlisi roman kahramanlarıyla empati kurmalarını sağlayan bir festivali eleştirmek akıl alır gibi değil" diyen Yılmaz "Eleştirilere en güzel cevaplardan biri Oscar Wilde'ın 'Dorian Gray'in Portresi'nden alıntı yapan bir sosyal medya kullanıcısından geldi: "Güzel şeylerde çirkin anlamlar bulan kişiler hatalıdır. Güzel şeylerde, güzel anlamlar bulan kişiler kendilerini yetiştirmeye çalışmaktadır. Bunlar için umut vardır. Güzel şeylerde yalnızca güzellik görenler seçkindir." Siz bildiğiniz yolda, güzelliklerin peşinde festivalinizi yapmaya devam edin Ercan Hoca." dedi.