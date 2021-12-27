Tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

MUĞLA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda tekneyle Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 6 şüpheli ile tekne kaptanı ve 1 mürettebat yakalanıp, gözaltına alındı.

Abone ol

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin 'Antiope' isimli tekne ile yasa dışı yollardan Rodos Adası'na kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Dün sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda tekne kaptanı Ü.A., mürettebat S.K., eski öğretmenler H.K. ve Ş.A., eski üsteğmen M.Ç., üniversite öğrencisi E.A., eski sağlık memuru S.Ç. ile eski elektronik teknikeri S.Y. gözaltına alındı.

Teknede ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 39 bin 429 euro, 53 dolar, 277 lira, 3 flash bellek, 1 notların yazılı olduğu defter ve 1 can yeleği ele geçirildi.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.