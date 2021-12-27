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Papa Francesco'dan evli çiftlere tavsiyeler

Papa Francesco'dan evli çiftlere tavsiyeler

Katolik Kilisesi'nin lider Papa Francesco, pandeminin bazı aile ilişkilerini olumsuz etkilediğini ve evli çiftlerin "lütfen, teşekkürler ve özür dilerim" ifadelerini daha çok kullanması gerektiğini ifade etti.

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Papa, pazar günü "Evli çiftlere Noel hediyesi" başlıklı bir mektup yayımladı.

Francesco, pandemi sürecindeki kapanmalar nedeniyle ailelerinin birbirleriyle normale kıyasla çok daha fazla zaman geçirdiğini, bunun da "bazı ciddi zorluklara" sebep olduğunu ifade etti.

Papa, bir evlilikteki en önemli ifadelerin, "lütfen, teşekkürler ve özür dilerim" olduğunu belirtti. 

"Bir evliliğin bitişi büyük acıya sebep olur çünkü büyük umutlar yok olur. Yanlış anlaşılmalar tartışmalara sebep olur ve kolayca iyileşmeyen yaralar açar" diyen Papa, "Çocuklar artık ebeveynlerinin birlikte olmadığını görme acısını yaşar" ifadelerini kullandı.

Papa Francesco, "Affetmenin tüm yaraları iyileştirdiğini unutmayın" yazdı.

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