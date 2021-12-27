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Bursaspor’da 57 dakika oynayan futbolcu Sakaryaspor’u şampiyonluğa götürüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursaspor’da 57 dakika oynayan futbolcu Sakaryaspor’u şampiyonluğa götürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor, bir önceki sene 30 golle Türkiye profesyonel liglerinin en çok gol atan oyuncusu olan Ozan Sol’u kadrosuna kattı. Transfer edildikten sonra beğenilmediği için sezon başlamadan gönderilen ve Sakaryaspor’un son dakika transferi olan Sol, ligde gol krallığına oynuyor.

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2020-2021 sezonunda Bodrumspor ile TFF 2. Lig’de attığı 30 golle profesyonel liglerin en golcü oyuncusu olarak Spor Toto 1. Lig’de Bursaspor’a transfer olan Ozan Sol, Erzurumspor maçının 89. dakikasında, Eyüpspor müsabakasının ise 34. dakikasında sonradan oyuna girmiş ve toplam 57 dakika yeşil-beyazlı formayı terletmişti.

Bursaspor’da teknik direktör değişikliklerinin ardından sözleşmesi feshedilen oyuncu, transfer sezonunun son günlerinde TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor’a imza attı.

Yeşil-siyahlı forma ile bu sezon 9’u ilk 11 olmak üzere 17 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olurken 2 kez asist yaptı. Bu doğrultuda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk için mücadele eden Sakaryaspor’un da lider konumuna gelmesine önemli katkı sağladı.

TFF 2. Lig’in gol krallığı tablosunda ise Somaspor’un tecrübeli oyuncusu Yasin Abdioğlu attığı 14 golle birinci, Afyonspor’un oyuncusu Erhan Şentürk 12 golle 2’nci, Sakaryaspor’un oyuncusu Ozan Sol ise attığı 11 golle 3’üncü sırada yer alıyor.

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