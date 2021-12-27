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Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a araba tepkisi: Garibim, içim parçalandı

Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a araba tepkisi: Garibim, içim parçalandı

Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" sözlerine tepki gösterdi, "Diyanet İşleri Başkanı’nın durumuna içim parçalandı. Yeni bir zırhlı Mercedes S 500 alamıyor, garibim. Ve bu nedenle 5 yaşında eski püskü otomobile binmek zorunda kalıyor" dedi.

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Habertürk'teki köşesinde Fatih Altaylı, 'İçim Parçalanıyor' başlıklı yazısıyla, "Hiç yakışıyor mu bu durum? Nerede kaldı bu ülkenin itibarı, nerede kaldı bu Diyanet’in itibarı. Olacak iş değil. 2015 yılında alınmış Mercedes’e biniyor. Allah muhafaza, bu kadar eski bir otomobille adamcağızın başına bir şey gelse ne olacak" tepki gösterdi.

Altaylı yazısının devamında konuyla ilgili şunları kaydetti:

- Yaptığınız ayıp değil, utanmıyor musunuz anlı şanlı Diyanet İşleri Başkanı’nı korkutmaya. Yok mu adamın bir yeni Mercedes kadar değeri! Ne ki zırhlı bir Mercedes’in fiyatı. Daha geçen gün yazdım. Vergisiz Almanya fiyatı 1,5 milyon avro. Hazır iktidarımızın aldığı önlemler sayesinde avro da 13 lira civarına gerilemişken para mı! Vergileri de ekleyince 5 milyon küsur avro olduğunu yazdım geçenlerde. Bu kadarcık para yüzünden Diyanet İşleri Başkanımızı korkutmaya değer mi!
Bence hiç korkmasın. Alsın. Birisi bir şey derse 'İstiklal Marşımıza bakın o bile korkma diye başlıyor' diye kendini savunur.

Ali Erbaş ne demişti?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dün yaptığı açıklamada "Araba konusunu da belirteyim. 6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz. Türkiye’de bir Diyanet İşleri Başkanı var. Siz bakanlık yaptınız, kimlerin hangi arabalara bindiğini çok iyi bilirsiniz kıymetli bakanım." demişti.

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