BIST 1.919
DOLAR 11,35
EURO 12,85
ALTIN 658,07
HABER /  SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur hakemleri açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Burak Şeker

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Fırat Aydınus

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

29 Aralık Çarşamba:

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969: Oğuzhan Çakır

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor: Turgut Doman

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de 9 ve 13 yaşındaki çocukları haşemalı diye havuza almamışlardı! Yöneticinin cezası kesildi
Mersin'de 9 ve 13 yaşındaki çocukları haşemalı diye havuza almamışlardı! Yöneticinin cezası kesildi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a araba tepkisi: Garibim, içim parçalandı
Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a araba tepkisi: Garibim, içim parçalandı
Dünyada 2021'de çok sayıda doğal afet meydana geldi! Patlama, hortum, yangın...onlarca kişi öldü
Dünyada 2021'de çok sayıda doğal afet meydana geldi! Patlama, hortum, yangın...onlarca kişi öldü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör' teftişi! Ekrem İmamoğlu bombaladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör' teftişi! Ekrem İmamoğlu bombaladı
Parliament sigara fiyatı 2021 zam mı geldi kaç para oldu yeni fiyat
Parliament sigara fiyatı 2021 zam mı geldi kaç para oldu yeni fiyat
Tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Fahiş fiyat uygulayanlara 144 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek
Fahiş fiyat uygulayanlara 144 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek
30 Aralık perşembe günü okullar yarım gün mü yılbaşı tatili ne zaman başlar?
30 Aralık perşembe günü okullar yarım gün mü yılbaşı tatili ne zaman başlar?