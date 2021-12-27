BIST 1.919
DOLAR 11,35
EURO 12,85
ALTIN 658,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Polisin telefonuyla aracının başına gitti gördüğü manzara karşısına şoke oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Polisin telefonuyla aracının başına gitti gördüğü manzara karşısına şoke oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde bulunan otomobile beyzbol sopasıyla saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracın tüm camlarını kırarak ortadan kayboldu. Polisin telefonuyla olayı öğrenip aracın yanına gelen sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Abone ol

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Sabah otoparkta meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler 07 AUF 559 plakalı aracın şoförüne telefonla ulaşıp haber verdi. Olay yerine gelen ve aracına yapılan saldırı sonrası durumu gören araç sahibi gözlerine inanamadı.

Aracın adeta hurdaya çevrildiği olay sonrası daha önce de tehdit edildiğini söyleyen Mustafa Keklikoğlu, "Benim dükkanım var, dükkanımın önüne araba koyuyorlar iş yaptırmamak için. Benden para istediler, şikayetçi oldum. Dükkanıma silah sıkmakla tehdit ettiler ve sonuç bu. Biz boyun bükmedik diye başımıza böyle şeyler geliyor" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Migros indirimli fiyatları resmen açıkladı ayçiçekyağı, çay, şeker un, peynir, tuvalet kağıdı...
Foto Galeri Migros indirimli fiyatları resmen açıkladı ayçiçekyağı, çay, şeker un, peynir, tuvalet kağıdı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rize'deki dehşet! Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş
Rize'deki dehşet! Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Lodos esti, balık tezgâhları şenlendi! Fiyatlar düştü
Lodos esti, balık tezgâhları şenlendi! Fiyatlar düştü
Lark fiyatı 2022 zam mı gekdi kaç para oldu güncel fiyatı
Lark fiyatı 2022 zam mı gekdi kaç para oldu güncel fiyatı
Papa Francesco'dan evli çiftlere tavsiyeler
Papa Francesco'dan evli çiftlere tavsiyeler
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur hakemleri açıklandı
Mersin'de 9 ve 13 yaşındaki çocukları haşemalı diye havuza almamışlardı! Yöneticinin cezası kesildi
Mersin'de 9 ve 13 yaşındaki çocukları haşemalı diye havuza almamışlardı! Yöneticinin cezası kesildi
Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
L&M sigara fiyatı 2021 zam geldi yeni güncel fiyatı kaç para?
L&M sigara fiyatı 2021 zam geldi yeni güncel fiyatı kaç para?
Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a araba tepkisi: Garibim, içim parçalandı
Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a araba tepkisi: Garibim, içim parçalandı