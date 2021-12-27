BIST 1.890
DOLAR 11,28
EURO 12,76
ALTIN 654,23
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

Meral Akşener'den İBB'ye terör teftişi tepkisi: Sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin!

Meral Akşener'den İBB'ye terör teftişi tepkisi: Sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan terör teftişine tepki gösteren Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na destek çıkarak "Birilerine tuzak kuralım derken kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin" dedi. 

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "terör teftişi" başlatmasına ilişkin olarak, "Birilerine tuzak kuralım derken kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin" dedi. 

İyi Parti lideri Meral Akşener, konuya ilişkin olarak canlı yayında yaptığı açıklamada, "Türkiye huzursuzluktan, gerilimden, ucuz kutuplaştırılmalar üzerinden birbirine düşman edilmekten bıktı. Biz huzur istiyoruz, işlerimizi doğru dürüst yapmak istiyoruz, üretmek istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz diyor bu insanlar" dedi. 

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Dün önce sayın Erdoğan'ın daha sonra sayın Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı insanlarla ilgili bir soruşturma başlatıldığını, terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı insanların işe alındığına dair duyumlar üzerinden bir çalışma başlatıldığını duyurdular.

Buradan şunu söylemek isterim; beyler gerçekten aklınızı başınıza alın. Milli iradeye her el uzattığınızda o elinizin üzerine şamar yiyorsunuz.

Öncelikle şunu söyleyeyim: Bütün belediyelerde işe alınan insanların GBT'lerine bakılır. Devleti yönetenlerin görevi herhangi bir terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olanların bu sorgulamanın karşısında gereğini yapmasıdır.

Terör örgütlerine yardım ve yataklı eden, irtibatlı ve iltisaklı olan insanlar eğer bilinmiyorsa, bilinip bunu işe alanlara dair tuzak kuruluyorsa, zaten bu bambaşka bir biçimde tartışılması gereken bir durumdur, aynı zamanda suçtur.

Gerçekten İstanbul'da daha önce belediyeyi alan Millet İttifakı'nın adayının kazandığı seçimi iptal ettiniz. İstanbullular size 805 bin farkla sizi cezalandırıldı.

Bu millet sandıkta hür iradesi ile attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları, milli iradeye el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler. Birilerine tuzak kuralım derken kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin. Türkiye huzursuzluktan, gerilimden, ucuz kutuplaştırılmalar üzerinden birbirine düşman edilmekten bıktı. Biz huzur istiyoruz, işlerimizi doğru dürüst yapmak istiyoruz, üretmek istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi. Sonra uyarmadı demeyin. "

İlgili Haberler
Süleyman Soylu İBB teftişi için sordu: Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör' teftişi! Ekrem İmamoğlu bombaladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son seçimi bilen ORC'nin 2021 yılının enleri anketi bomba
Foto Galeri Son seçimi bilen ORC'nin 2021 yılının enleri anketi bomba Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den yılbaşı uyarısı: Evlerde vakit geçirmeyi tavsiye ediyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den yılbaşı uyarısı: Evlerde vakit geçirmeyi tavsiye ediyoruz
e okul devamsızlık öğrenme ekranı 2021 devamsızlık kaç gün içinde girilir?
e okul devamsızlık öğrenme ekranı 2021 devamsızlık kaç gün içinde girilir?
İstanbulkart vizeleme nedir son gün ne zaman kaç para oldu?
İstanbulkart vizeleme nedir son gün ne zaman kaç para oldu?
Eski damat dehşet saçtı! "Oraya beni öldürmeye geldi"
Eski damat dehşet saçtı! "Oraya beni öldürmeye geldi"
e okul sınav sonuçları 2021 nasıl öğrenilir, nereden bakılır?
e okul sınav sonuçları 2021 nasıl öğrenilir, nereden bakılır?
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bir işlem daha tamamlandı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bir işlem daha tamamlandı
Polisin telefonuyla aracının başına gitti gördüğü manzara karşısına şoke oldu
Polisin telefonuyla aracının başına gitti gördüğü manzara karşısına şoke oldu
Rize'deki dehşet! Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş
Rize'deki dehşet! Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş
Lodos esti, balık tezgâhları şenlendi! Fiyatlar düştü
Lodos esti, balık tezgâhları şenlendi! Fiyatlar düştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB teftişi için sordu: Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB teftişi için sordu: Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz!