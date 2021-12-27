ORC anketi bomba! Son seçimi bilen ORC en başarılı belediye başkanlarını açıkladı
ORC Araştırma Anket Şirketi, 2021 yılının en başarılı başkanları ile en başarılı vekillerini açıkladı. Listede büyükşehirler, iller ve ilçeler var.
ORC Araştırma Şirketi 2021 yılına ait araştırma sonuçlarının analizlerini paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlandığı AK Parti, CHP ve İYİ Parti anket sonuçları analiz sonuçlarının ardından en başarılı milletvekilleri ve yerel yöneticiler anketini açıkladı.
Araştırmada en başarılı milletvekilleri, en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı .
Araştırmanın 02-21 Aralık tarihleri arasında 100 bin nüfusun üzerindeki tüm büyükşehir ilçelerinde ve 51 il merkezinde yapıldığı kaydedildi. Milletvekilleri anketinde siyasi partilerin genel başkan ve başkan yardımcıları dahil edilmediği kaydedildi.
ORC'nin 2021 yılının enleri anketi şöyle: