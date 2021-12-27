ORC anketi bomba! Son seçimi bilen ORC en başarılı belediye başkanlarını açıkladı

ORC Araştırma Şirketi 2021 yılına ait araştırma sonuçlarının analizlerini paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlandığı AK Parti, CHP ve İYİ Parti anket sonuçları analiz sonuçlarının ardından en başarılı milletvekilleri ve yerel yöneticiler anketini açıkladı.