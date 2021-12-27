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Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı

 İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon başlattı. 'Alkol' adı verilen operasyonda sahte içki üretimi yapıldığı değerlendirilen adreslerde arama yapılıyor.

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İçişleri Bakanlığı, "Alkol" operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon, halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde 14.00 - 19.00 saatleri arasında düzenleniyor.

20 bin 863 personel katılacak

20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katılacağı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.

Sahte içkiden ölümlerde sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 21 ilde 75 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan birçok kişi de hastanede tedavi altında...

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