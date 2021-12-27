Covid 19 yine mutasyon geçirdi şimdi de Delmicron! Bu belirtilere dikkat edin
Koronavirüste Delmicron adlı çifte bir varyant ortaya çıktı. Bilim insanları, Delta ve Omicron adlarının birleşimi ile adı oluşturulan bu türün, ABD ve Avrupa'daki Covid-19 tsunamisinden sorumlu olduğuna açıkladı. Peki Delmicron nedir ve nasıl ortaya çıktı? Delmicron varyantı hangi semptomlara neden oluyor?
Öncelikle Delmicron, Alfa, Beta, Gama ve diğerleri gibi corona virüsün mutasyona uğrayan yeni bir varyantı değil, mevcut iki varyantın birleşiminden oluşuyor (Delta ve Omicron). Özellikle batıda hızlı bir şekilde yayılıyor.
Delta varyantı, Nisan ortasından Haziran ortasına kadar küresel çapta dünyaya hakim oldu ve milyonlarca can alan ikinci corona virüs dalgasından sorumluydu. Delta varyantı ciddi semptomlara yol açmasıyla ve hastaneye yatış riskini artırması ile büyük çapta bir mücadele başlattı. Varyantın ayrıca, enfeksiyon sonrası beyin sisi, kas ağrıları ve saç dökülmesi gibi uzun vadeli semptomlara da yol açtığı görüldü.
İlk kez Güney Afrika, geçen ay tespit edilen Omicron varyantına ilişkin ilk veriler ise Delta varyantına göre daha hafif semptomlara neden oluyor. Araştırmacılar, oldukça bulaşıcı olmasına rağmen ciddi semptomlara nadiren yol açtığını ve hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğunu art arta gelen çalışmalarla gösterdi.
Ancak uzmanlar, Omicron varyantının doğal enfeksiyon ve aşıların sağladığı bağışıklığı geçebileceğine inanıyor.
Omicron enfeksiyonunun en sık görünen semptomları arasında boğaz ağrısı, baş ağrısı ve yorgunluk yer alıyor.
Omicron durumunda, Delta varyantında olduğu gibi koku ve tat kaybı sıklıkla görülmüyor.