Covid 19 yine mutasyon geçirdi şimdi de Delmicron! Bu belirtilere dikkat edin

İlk kez Güney Afrika, geçen ay tespit edilen Omicron varyantına ilişkin ilk veriler ise Delta varyantına göre daha hafif semptomlara neden oluyor. Araştırmacılar, oldukça bulaşıcı olmasına rağmen ciddi semptomlara nadiren yol açtığını ve hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğunu art arta gelen çalışmalarla gösterdi.

Ancak uzmanlar, Omicron varyantının doğal enfeksiyon ve aşıların sağladığı bağışıklığı geçebileceğine inanıyor.