BIST 1.890
DOLAR 11,28
EURO 12,76
ALTIN 654,23
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, İspanya ekibindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle ertelendi.

Abone ol

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ertelenmesini istediği ve bunun kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, İspanya temsilcisinde Kovid-19 testi pozitif çıkan isimlere son olarak Sergio Llull ile Jeffery Taylor'ın eklendiği belirtildi.

Eflatun-beyazlılarda geçen hafta Anthony Randolph, Guerschon Yabusele, Juan Nunez, Adam Hanga, Fabien Causeur ve Vincent Poirier'in Kovid-19'a yakalandığı bildirilmişti. Real Madrid'de ayrıca başantrenör Pablo Laso ile Thomas Heurtel'in de 2 hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Migros indirimli fiyatları resmen açıkladı ayçiçekyağı, çay, şeker un, peynir, tuvalet kağıdı...
Foto Galeri Migros indirimli fiyatları resmen açıkladı ayçiçekyağı, çay, şeker un, peynir, tuvalet kağıdı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbulkart ücreti kaç para oldu 2022 limiti ne kadar?
İstanbulkart ücreti kaç para oldu 2022 limiti ne kadar?
İşte çıkarılan kadın şoke etti eşi ve kızının fotoğraflarını cinsel içerikli sitelerde paylaştı
İşte çıkarılan kadın şoke etti eşi ve kızının fotoğraflarını cinsel içerikli sitelerde paylaştı
Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı
Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı
'Hamileyken itip sandalyeden düşürdü' iddiasına bakın ne dedi! Muharrem Sarıkaya TGC'den istifa etti
'Hamileyken itip sandalyeden düşürdü' iddiasına bakın ne dedi! Muharrem Sarıkaya TGC'den istifa etti
İstanbulkart vizeleme ücreti kaç para öğrenci İstanbulkart vize ücreti 2021
İstanbulkart vizeleme ücreti kaç para öğrenci İstanbulkart vize ücreti 2021
15 markada ortalama yüzde 12 indirim 2022’de beklenenden daha az araç gelecek
15 markada ortalama yüzde 12 indirim 2022’de beklenenden daha az araç gelecek
Migros'tan sonra CarrefourSA'dan da indirim müjdesi: Süt ürünleri, yağ, makarna, tuvalet kağıdı...
Migros'tan sonra CarrefourSA'dan da indirim müjdesi: Süt ürünleri, yağ, makarna, tuvalet kağıdı...
Yılbaşı tatili ne zaman başlar 30-31 Aralık tatil mi haberi geldi
Yılbaşı tatili ne zaman başlar 30-31 Aralık tatil mi haberi geldi
Meral Akşener'den İBB'ye terör teftişi tepkisi: Sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin!
Meral Akşener'den İBB'ye terör teftişi tepkisi: Sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin!
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den yılbaşı uyarısı: Evlerde vakit geçirmeyi tavsiye ediyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den yılbaşı uyarısı: Evlerde vakit geçirmeyi tavsiye ediyoruz