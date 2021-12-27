BIST 1.890
DOLAR 11,28
EURO 12,76
ALTIN 654,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzincan'da ekmeğe gizli zam geldi! Gramajı düşürüldü

Erzincan'da ekmeğe gizli zam geldi! Gramajı düşürüldü

ERZİNCAN'da 2,50 TL’den satılan 230 gram ekmeğin gramajı 200'e düşürülürken, fiyatlarda değişme yapılmadı.

Abone ol

Erzincan'da geçtiğimiz ayda 230 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 2,50 TL olmuştu. Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yapılmasından 1 ay sonra 230 gram olan ekmekten 30 gram eksiltilerek 200 grama düşürüldü. Gerçekleştirilen yeni tarifeye göre Erzincan’da 200 gram ekmek 2,5 TL’den satılacak. Öte yandan, Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmeğin gram ve fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbulkart ücreti kaç para oldu 2022 limiti ne kadar?
İstanbulkart ücreti kaç para oldu 2022 limiti ne kadar?
İşte çıkarılan kadın şoke etti eşi ve kızının fotoğraflarını cinsel içerikli sitelerde paylaştı
İşte çıkarılan kadın şoke etti eşi ve kızının fotoğraflarını cinsel içerikli sitelerde paylaştı
Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı
Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı
'Hamileyken itip sandalyeden düşürdü' iddiasına bakın ne dedi! Muharrem Sarıkaya TGC'den istifa etti
'Hamileyken itip sandalyeden düşürdü' iddiasına bakın ne dedi! Muharrem Sarıkaya TGC'den istifa etti
İstanbulkart vizeleme ücreti kaç para öğrenci İstanbulkart vize ücreti 2021
İstanbulkart vizeleme ücreti kaç para öğrenci İstanbulkart vize ücreti 2021
15 markada ortalama yüzde 12 indirim 2022’de beklenenden daha az araç gelecek
15 markada ortalama yüzde 12 indirim 2022’de beklenenden daha az araç gelecek
Migros'tan sonra CarrefourSA'dan da indirim müjdesi: Süt ürünleri, yağ, makarna, tuvalet kağıdı...
Migros'tan sonra CarrefourSA'dan da indirim müjdesi: Süt ürünleri, yağ, makarna, tuvalet kağıdı...
Yılbaşı tatili ne zaman başlar 30-31 Aralık tatil mi haberi geldi
Yılbaşı tatili ne zaman başlar 30-31 Aralık tatil mi haberi geldi
Meral Akşener'den İBB'ye terör teftişi tepkisi: Sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin!
Meral Akşener'den İBB'ye terör teftişi tepkisi: Sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin!
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den yılbaşı uyarısı: Evlerde vakit geçirmeyi tavsiye ediyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den yılbaşı uyarısı: Evlerde vakit geçirmeyi tavsiye ediyoruz