BIST 1.890
DOLAR 11,28
EURO 12,76
ALTIN 654,23
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

HİSAR O+ göreve hazır hale getirildi

HİSAR O+ göreve hazır hale getirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi kullanıma hazır hale getirildi. Sistem, dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek.

Abone ol

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sistemin harp başlığı TÜBİTAK SAGE tarafından üretildi.

Sistem, 360 derece etkinliğe sahip, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor.

Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkede mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR O+ sistemi, dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek.

Sistemin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma altyapısı bulunuyor. Sistem, atış kontrol merkezi, füze fırlatma sistemi, orta irtifa hava savunma radarı, elektro optik sistem ve kızılötesi arayıcı başlıklı füze unsurlarından oluşuyor.

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, envantere girişi öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başardı. HİSAR O+ böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hale gelmiş oldu.

HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti.

Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023'te kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
31 aralık tatil mi yarım gün mü cuma günü okul var mı?
31 aralık tatil mi yarım gün mü cuma günü okul var mı?
Turkovac'a yurt dışından da talep var
Turkovac'a yurt dışından da talep var
Sinop'ta hava eksi 4 derecede buz gibi suya girdi: Vücudumu daha dinç hissettim
Sinop'ta hava eksi 4 derecede buz gibi suya girdi: Vücudumu daha dinç hissettim
İstanbulkart tam bilet ücreti 2022 kaç para oldu yeni zamlı tarife
İstanbulkart tam bilet ücreti 2022 kaç para oldu yeni zamlı tarife
Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
İstanbulkart ücreti kaç para oldu 2022 limiti ne kadar?
İstanbulkart ücreti kaç para oldu 2022 limiti ne kadar?
İşte çıkarılan kadın şoke etti eşi ve kızının fotoğraflarını cinsel içerikli sitelerde paylaştı
İşte çıkarılan kadın şoke etti eşi ve kızının fotoğraflarını cinsel içerikli sitelerde paylaştı
Global finans devi Türkiye yatırım hedeflerini açıkladı
Global finans devi Türkiye yatırım hedeflerini açıkladı
Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı
Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı
'Hamileyken itip sandalyeden düşürdü' iddiasına bakın ne dedi! Muharrem Sarıkaya TGC'den istifa etti
'Hamileyken itip sandalyeden düşürdü' iddiasına bakın ne dedi! Muharrem Sarıkaya TGC'den istifa etti