BIST 1.894
DOLAR 11,29
EURO 12,77
ALTIN 655,23
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'ın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'ın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Abone ol

Kocatepe Camisi'ndeki törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bazı CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Baytaş'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinop'ta hava eksi 4 derecede buz gibi suya girdi: Vücudumu daha dinç hissettim
Sinop'ta hava eksi 4 derecede buz gibi suya girdi: Vücudumu daha dinç hissettim
İstanbulkart tam bilet ücreti 2022 kaç para oldu yeni zamlı tarife
İstanbulkart tam bilet ücreti 2022 kaç para oldu yeni zamlı tarife
Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
İstanbulkart ücreti kaç para oldu 2022 limiti ne kadar?
İstanbulkart ücreti kaç para oldu 2022 limiti ne kadar?
Global finans devi Türkiye yatırım hedeflerini açıkladı
Global finans devi Türkiye yatırım hedeflerini açıkladı
Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı
Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı
'Hamileyken itip sandalyeden düşürdü' iddiasına bakın ne dedi! Muharrem Sarıkaya TGC'den istifa etti
'Hamileyken itip sandalyeden düşürdü' iddiasına bakın ne dedi! Muharrem Sarıkaya TGC'den istifa etti
BDDK suç duyurusunda bulundu! Durmuş Yılmaz, Emin Çapa, Selçuk Geçer de listede
BDDK suç duyurusunda bulundu! Durmuş Yılmaz, Emin Çapa, Selçuk Geçer de listede
İstanbulkart vizeleme ücreti kaç para öğrenci İstanbulkart vize ücreti 2021
İstanbulkart vizeleme ücreti kaç para öğrenci İstanbulkart vize ücreti 2021
15 markada ortalama yüzde 12 indirim 2022’de beklenenden daha az araç gelecek
15 markada ortalama yüzde 12 indirim 2022’de beklenenden daha az araç gelecek