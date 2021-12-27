CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'ın cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş için düzenlenen cenaze törenine katıldı.Abone ol
Kocatepe Camisi'ndeki törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bazı CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
Baytaş'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.