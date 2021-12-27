Tırmanarak çıktı geri inemedi! İmdadına AFAD yetişti

TRABZON'un Araklı ilçesinde tırmandığı kayadan inemeyen kişiyi, AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı. İndirilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Abone ol
AFAD ve jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kestanelik Mahallesi Gelin Kayalar mezrasında bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Pervane Mahallesi'nden yaklaşık 12 kilometre yürüyerek mezraya gelen Y.S.K'nin (42), 50 metre yükseklikte çevresi uçurum olan kayalığın üzerinde mahsur kaldığını belirledi.
AFAD ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği kurtarma çalışması sonucu bulunduğu yerden indirilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.