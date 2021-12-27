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Balıkesir'de park halindeki aracın altında görenler şok oldu! Uyumak için girip...

Balıkesir'de park halindeki aracın altında görenler şok oldu! Uyumak için girip...

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde aşırı dozda uyuşturucu aldığı iddia edilen Fatih Uzen (29), otomobilin altında ölü bulundu.

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Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi’nde park halinde otomobilin altında hareketsiz yatan erkeği görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hırsızlık suçundan sabıkalı ve madde bağımlısı Fatih Uzen olduğu belirlenen bu kişinin öldüğü saptandı. 4 ay önce cezaevinden tahliye olan Fatih Uzen'in, sabah saatlerinde ailesi ile tartışarak evden ayrıldığı tespit edildi.

Uzen’in, uyuşturucu madde aldıktan sonra uyumak için park halindeki otomobilin altına girdiği ve uyuşturucu komasından öldüğü üzerinde duruluyor. Bekar olan Fatih Uzen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

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