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Aydın'da yemek vermeye gitti! Eve girince dünyası başına yıkıldı

Aydın'da yemek vermeye gitti! Eve girince dünyası başına yıkıldı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs kendisine yemek vermeye gelen yakını tarafından ölü bulundu.

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Olay, Kemer Mahallesi 1679 sokak üzerindeki müstakil bir evde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karton toplayarak geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan Nazmi Oğuş (55) kendisine yemek getiren bir yakını tarafından evinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Oğuş'un hayatını kaybettiğini belirlerken, acı haberi alan yakınları ise yasa boğuldu. Bir süre önce Korona virüse yakalandığı öğrenilen Oğuş'un cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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